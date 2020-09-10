【愛心港媽】疫情中開學基層無電腦上網課　6孩港媽自費贈100部iPad：給孩子的祝福

▲ Korbut希望透過送贈iPad把愛傳揚開去。

受新冠肺炎影響，今年新學年需要採用網上教學，一時之間全港家長都紛紛搶購電子產品。然而，不少基層低收入家庭，卻因無能力為孩子添置器材而感到煩惱。有見及此，有6孩港媽自費購入100部全新iPad，捐助有需要的家庭，希望把愛傳揚開去。

港媽Korbut育有6名子女，大女15歲、最年幼的細女則2歲半。有宗教信仰的Korbut，過往曾做過不少義務服侍工作，了解到基層家庭的需要。在今年開學前半個月，兒子不慎把iPad摔爛，丈夫建議買新機，她才知道原來一部iPad需要3、4千元。

自費買100部iPad估計花逾30萬

來自中產家庭的Korbut尚且覺得貴，她突然想到今年開學，其實很多基層家庭未必能負擔到購買iPad的費用，於是與丈夫構思自費購入100部iPad，希望捐贈予有需要的孩子。記者問及共花費多少錢，Korbut沒有透露實際金額，只說每部iPad約3、4千元，著記者自行計算，估計她至少花逾30萬。

我不想看到孩子學習的機會被剝削，人人都是平等。

▲ Korbut自費購入100部iPad送贈基層家庭。（受訪者提供）

她在facebook出帖講述自己的構思後，有很多人給予意見，並建議她聯絡機構，最終她選擇與「Action Care」和「同心圓」合作，甄選受惠的家庭，每個家庭需要撰寫100字簡述需要iPad的原因，機構會前往家訪了解他們的需要，確保愛心不會被濫用，獲贈iPad的孩子亦須在3個月後拍攝短片，講述自己的學習成果。

由於要購入大量產品，Korbut跑了10多間店舖也沒貨，後來向蘋果公司直接訂貨才解決問題。當收到第一批數十部iPad時，Korbut坦言心情興奮又期待，希望能盡快交到孩子手上。

▲ 透過送贈iPad，Korbut希望恆仔得到祝福。（受訪者提供）

與機構前往家訪

Korbut早前與機構一同前往探訪和送贈iPad，她提及，其中一名受助人恆仔，居於唐樓6樓，沒有升降機，他就讀小五，另有兩名妹妹分別就讀N班和小三，媽媽為全職主婦，爸爸任地盤散工，因疫情關係開工不足，月入只有1萬多元，但月租已佔去6000元。不過，一家堅持拒領綜援，希望自力更新，媽媽更打算待最小的孩子上全日班後，就可以找兼職幫補家計。

生活艱難並不可恥，路是可以行出來的。有人問我為何不收集二手機，就不用花太多錢，但我希望受助孩子知道，即使他們出身基層，也值得擁有新機，不一定要用二手，這是給他們的祝福。

▲ Korbut為有需要家庭選購電腦。（受訪者提供）

盼愛心感染更多人

除了iPad，Korbut在探訪過程中，亦了解到部分家庭需要手提電腦，於是捐出了兩部手提電腦。有家庭解釋，家中電腦壞了近10年，就讀高中的女兒一直只能用手機做功課和交功課，惟現時星期一至五都要用Zoom上課，手機太細，令女兒眼睛勞損，當需要做資料搜集時，更需要外出找舖頭借電腦列印，非常不便。

教育局宣布，學生將於9月23日開始陸續復課，有些家庭仍未買校服，Korbut未來會繼續與機構合作，視乎基層家庭需要提供幫助。Korbut亦表示，自己一人之力有限，希望透過今次行動引起更多人關注基層家庭的需要，如果每個人都肯出一分力，就會有更多人受益。

除了幫助別人，Korbut認為，這次計劃亦助她身教子女，早前大女看到媽媽買了這麼多部iPad，曾經也心動想要，但很快就想到，自己已有電腦和手機，她並不需要這些iPad，認為送贈給有需要的基層更有意義。過往Korbut曾帶孩子探訪獨居長者，未來也打算會帶他們一起去家訪基層家庭。

作為媽媽聽到女兒的分享，覺得很感恩，她長大了，身教重於言教。

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記者：林愛娜