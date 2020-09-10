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【口罩供應】Uniqlo 香港9月25日推出AIRism口罩　BFE達99%可洗用重3片裝售$79

健康 14:55 2020/09/10

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熱門 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

Uniqlo 香港9月25日推出AIRism口罩

疫情下口罩成為必需品。早前日本Uniqlo率先開售的AIRism口罩大受歡迎，香港Uniqlo宣布將於9月25日推出 AIRism 口罩﹐於全線門店及網絡旗艦店正式發售。

Uniqlo AIRism口罩為3層結構設計，採用AIRism透氣網紋物料，過濾層可阻隔細菌和花粉99%粒子。3層結構設計可阻擋90%紫外線。口罩有白、灰、黑3種顏色，設有S、M、L 3種尺碼，3件裝口罩售$79。

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Uniqlo建議從衛生層面考慮，建議在使用後進行洗滌。經過反復洗滌的測驗，顯示其過濾功能的BFE 過濾效率為95%，花粉過濾效率將減少到93%。其他功能雖然不會減少，但並不是半永久持續的功能。口罩可於洗衣機清洗並可重複使用，但需要使用洗衣網袋，可用一般家用中性洗衣清潔劑清洗口罩，但不可使用漂白劑。

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責任編輯：羅嘉欣

口罩 UNIQLO

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