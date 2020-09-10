【施政報告】民建聯倡全民派發5000元以上現金支援

▲ 民建聯建議政府向市民派發一次性5000元以上現金支援。（陳永康攝）

民建聯今與行政長官林鄭月娥會面，就新一份施政報告提出31項主要建議。民建聯立法會議員鄭泳舜指，民建聯建議政府向市民派發一次性5000元以上現金支援，短期支援有需要市民，並設立為期最少3個月，每月不少於6000元的失業援助金予失業市民。

民建聯亦期望港府，可在短期內推出健康碼，指出不少市民因疫情分隔兩地，「若能在中秋前推出健康碼，相信不少分隔兩地家庭和經商人士會很樂見」。

該黨立法會議會葛珮帆表示，當局會面上稱，健康碼計劃在技術上已準備好，「只待疫情穩定就可開通」。對於有聲音指健康碼涉及個人私隱安全問題，主席李慧琼強調，健康碼現時有實際需求，只作通關用途，「市民不應將其抹黑」。

葛珮帆又指，民建聯建議政府盡快制定《侮辱公職人員罪》，稱近日網上有片段指警務人員執勤時，被人用粗口辱罵，「要立法確保公職人員執勤時尊嚴」。

在土地政策方面，該黨立法會議員柯創盛稱，土地問題正困擾香港，民建聯建議政府盡快落實土地供應專責小組，並考慮動用郊野公園邊陲用地，作為改劃興建房屋和社區設施用途。

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記者：尹櫻霖