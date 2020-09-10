【減肥大作戰】森美「16:8輕斷食法」減20磅　營養師教路6大原則減出成果

▲ 台灣營養師宋明樺提醒，採取目前最流行「16:8輕斷食法」減肥的人士必須遵守其中的六大原則，方可成功達到減重的效果。

許多明星如森美、大S徐熙媛、楊冪等都試過用斷食法來減肥Keep Fit，其中森美在2017年曾經用輕斷食法配合運動，3個月内成功減去30磅。輕斷食法減肥近幾年在坊間愈來愈流行，台灣營養師宋明樺提醒，採取目前最流行「16:8輕斷食法」減肥的人士必須遵守其中的六大原則，方可成功達到減重的效果。

「禁食期」有不同的禁食程度作選擇

宋明樺表示，「16:8輕斷食法」，顧名思義是減肥人士在全日的其中16小時內完全不吃任何食物，只能喝水，其餘8小時則可進食。這方法原理是透過16小時「禁食期」使體內胰島素下降，同時使升糖素開始作用，消耗體內原本儲存的能量和脂肪，以達到減重、減脂的效果。

而在16小時「禁食期」內，宋明樺就表示其實亦有不同的禁食程度供參考：

嚴格執行完全不吃任何東西，只能喝水



可以喝少許無熱量或是低熱量流質飲品



可以吃少量低熱量點心，如低糖水果等

不過，這是否意味着減肥人士在「8小時進食期」可任意進食，宋明樺就強調：「當然不可以」。她指出，過去有研究發現，「16:8輕斷食法」在初期的確有明顯的減重效果，但如果減肥人士在「8小時進食期」內的飲食全然不控制熱量，甚至超過身體本身所需，最終減重的效果只會變得並不明顯，過多的熱量仍然會在體脂上表現出來。

經常注意補充水份

因此要正確運用「16:8輕斷食法」，宋明樺就強調以下6大原則：

依照個人作息設計屬於自己的「8小時進食期」



「進食期」一開始可能從10小時開始，循序漸進縮短到8小時內，例如早上9點至晚上7點間可以進食



進食時間注意水分的補充，有時候飢餓感可能是口渴的警號



越接近晚上下班休息時間，即使是進食時間，熱量還是要逐漸減低，多利用蔬菜取代



「8小時進食期」一樣要注重營養素比例均衡



仍要搭配適合的運動與正確的睡眠習慣

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責任編輯：羅嘉欣