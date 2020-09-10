涉旺角街頭揮舞鋤頭　6旬退休漢否認藏攻擊性武器

▲ 證人舒雋賢今於西九龍裁判法院作供。（林欣樂攝）

8.5有人發起「大三罷」，6旬漢於凌晨時分疑在旺角一帶手持鋤頭被捕，早前否認1項在公眾地方管有攻擊性武器罪，案件今（10日）於西九龍裁判法院開審。當日駕車途經‪通菜街及水渠街一帶的司機供稱，‬看見1名白衣人拖著鋤頭行走，及後又在附近見他衝向一堆身穿深色衣服的年輕男女，途中高舉鋤頭，男女見狀四散；他承認落口供時指白衣人無襲擊，因為警員曾解釋「冇流血唔算襲擊」。

被告朱木源（63歲）被控1項在公眾地方管有攻擊性武器罪，控罪指他2019年8月6日在‪旺角通菜街近水渠街一帶行人路‬的公眾地方，無合法權限或合理辯解而攜有攻擊性武器，即1把鐵鋤。

當日身穿防暴裝執勤的警員陳俊源供稱，當日接報後便在街上看見1名男子，特徵符合報案人的描述，遂上前截查，該男子稱自己駕車途經案發地點一帶，下車打算買煙，突然有一群人衝向他，並作勢想襲擊他，他驚慌下隨手拾起鋤頭作自衛，期間無攻擊任何人。

當日駕駛私家車途徑案發地點一帶的司機舒雋賢指出，他曾分別4次看見身穿白衣白褲的被告出現，最初他在西洋菜街看見被告拖著鋤頭步行，兩名男女匆忙地跑走；車輛繼續行駛，舒及後再見到被告在旺角警署外街頭，向欄杆外的1名穿黑衣的青年舉高鋤頭，雙手高於膊頭，並以鋤頭鋤地一下，黑衣人慌忙跑過馬路。

舒指再看見被告時，對方正橫過太子道，衝向一堆身穿深色衣服的年輕男女，途中高舉鋤頭，男女見狀慌忙四散；而最後一次看見被告時，被告在其車頭位置，單手拿着鋤頭，並揮動另一隻手示意他繼續向前行駛。舒其後看見有數名防暴警，遂向警員報告。

辯方律師問及舒，落口供時，是否指白衣人無襲擊。舒確認，但指出因為警員當時曾解釋「冇流血唔算襲擊」。

辯方律師又指，舒落口供時曾指，有1名黑衣青年在欄杆外，被告舉高鋤頭，雙手高於膊頭，青年之後以正常步速橫過通菜街，但庭上描述時卻指他「慌忙」跑走。舒則解釋，庭上觀看行車記錄儀片段後，覺得該青年是「慌忙」。

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記者：林欣樂