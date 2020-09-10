社工陳虹秀等涉暴動　首被告被指以雨傘指向警方兼打地下被捕

▲ （經濟日報資料圖片）

去年8.31反修例遊行完結後，社工陳虹秀等共8名男女於灣仔一帶被捕，各人否認暴動罪，今（10日）於區域法院續審。警員供稱，他當日在軒尼詩道匯豐銀行外看見20人聚集及喊口號，其中1名男子用雨傘指向警方及打了地面1下，他要求男子停下，但對方沒有理會，他遂作出拘捕；警員在庭上認出該男子為庭上其中1名男被告。

8名被告為余德穎（23歲；經營時裝生意）、賴姵岐（22歲；小學教學助理）、鍾嘉能（26歲；電腦程式員）、龔梓舜（22歲；廚師）、陳虹秀（42歲；社工）、簡家康（18歲；無業）、莫嘉睛（23歲；社工）及梁雁彬（24歲；無報稱職業），均否認暴動罪。控罪指，各被告於2019年8月31日在灣仔軒尼詩道至盧押道一帶，連其他不知人士參與暴動；龔另否認1項在公眾地方管有攻擊性武器罪。

警員陳澤鈞今作供，陳案發時駐守水警總區第2梯隊第4小隊，他指於案發當晚7時32分在力寶中心外佈防，及後沿軒尼詩道東行線推進，行近盧押道時，他看見滙豐銀行外有約20名人士聚集及叫喊口號，大部分人戴頭盔、防毒面具及護目鏡，當中有人身穿反光衣。其中1名男子用雨傘指向警方，又用雨傘打向地面1下。陳指他對該名男子特別有印象，因為現場人士中只有該名男子身穿長白襪。

陳續供稱，他當時收到指揮官指示快速推進，驅趕示威者及拘捕違法人士，他便向該名男子表明警員身份及要求男子停下時，該男子沒有停下，他另感受到自己的盾牌被推撞了1下，他認為該名男子不聽指令，便將他壓向牆壁，兩人在混亂中一同倒地，他及後將該男子制服在地上，當時有1名女子向該男子叫到「千祈唔好應佢哋任何問題」，事後他得知該女子為本案第7被告莫嘉睛。

陳又供稱，他於7時55分向該男子宣布拘捕，罪名是非法集結，而當時有記者一擁而上，所以他未能對男子作出警誡或進一步調查，但其後他在男子背包中搜出多雙手套、1枝電筒及1面美國國旗，其後他帶該男子到花旗銀行附近，由於該男子指自己腰部曾做手術而感到不適，他遂向上級要求救護車及為他換上膠手扣。

陳續指，他將該男子交給刑偵同事跟進，但因有其他工作而沒有向同事交代案情。陳又在庭上認出首被告余德穎就是他當日拘捕的該名男子。聆訊今午續。

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記者：王仁昌