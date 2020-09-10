【海洋公園重開】劉鳴煒：一年內不可能轉虧為盈　目標為公園尋出路不成納稅人長期負擔

▲ 海洋公園董事局主席劉鳴煒表示，公園一年內要「轉虧為盈」是不可能的任務。（經濟日報資料圖片）

海洋公園因本港第三波疫情而再度關園，園方表示，已就重開做準備，亦將推出推出多項港人優惠及新體驗。惟公園承認，受疫情影響，園區今年至今只營運了50多日，人流及收入大跌9成，公園未來一年內都不可能轉虧為盈，目標是為公園尋找出路，鞏固公園未來，亦會投放更多資源在本地市場，強調不想公園成為政府或納稅人的長期負擔。

▲ 海洋公園將於重開後推出不同港人優惠。（經濟日報資料圖片）

政府前日（8日）表明，若疫情持續放緩，海洋公園、香港迪士尼樂園及展覽場所有望最快下周五（18日）重開。海洋公園董事局主席劉鳴煒表示，公園重開後，會以「一樣的海洋，不一樣的體驗」為主題，推出多項港人優惠，包括498元半年無限入場證﹑港人65折入場門票優惠等，10月亦會首推「森度遊」計劃，餐飲價格亦會下調；而秋冬季公園會陸續推出遠足、瑜珈、露營等活動體驗。

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他解釋，有關優惠及項目並非要改變公園命運，而是為公園踏出第一步，為市民提供「Green Stacation（綠色宅渡假）」，希望獲得市民及家庭群組的支持及歡迎，而公園需要與南區有更多融合，亦會加強本地元素，會在軟硬件方面配合香港家庭及消費者口味，希望能夠成為香港人的主題公園，重開後會引入「城中度假」概念。

▲ 訪客更可在高峰樂園的暗夜星空下享受兩日一夜的露營體驗。（圖片由海洋公園提供）

▲ 訪客可以在從未想像過的環境下練習瑜伽，猶如置身於深海中。（圖片由海洋公園提供）

劉鳴煒續言，新冠肺炎疫情下，公園的人流和收入跌幅達9成，於今年7月開展新一個財政年度，財困問題仍然嚴重，第三波疫情下再度關園更帶來重創效果，而他的任期只有一年， 相信公園一年內要「轉虧為盈」是不可能的任務，無可能扭轉局面。

他稱，公園已經「慳得就慳」，但仍然有人工、保育動物、維修機動遊戲和機器的開支，園方獲得的54億元的政府撥款，當中大概約有12億元用以應付公園未來一年的營運開支，即平均每月可用1億元左右，比平時恆常開支縮少三分一。

海洋公園行政總裁陳善瑜補充，公園的經營環境持續嚴峻，今年至今只營業了52天，令財政壓力百上加斤，園方未來會投放更多資源在本地市場，提升本地客的比例，有利公園長期持續發展。她指，公園員工有流失，數字與疫情前比較，屬正常水平，公園亦已申請政府的第二期「保就業計劃」，員工每月放取4/6/8日的無菥假安排會繼續。

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▲ 纜車下的行山徑將首次開放，讓訪客盡情打卡之餘更沿路認識本地生態。（圖片由海洋公園提供）

劉鳴煒稱，公園發展的無限性可以好大，希望在任期內為公園尋找出路，鞏固公園未來，但要有足夠資源推展，不想公園成為納稅人的長期負擔。他提及，近月就公園未來發展聽了3,500多個持分者意見，涵蓋商業伙伴﹑教育及保育組織﹑南區區議會等，不少人提出了一個收費全包園內體驗，對本地消費者吸引力不足等分析，而絕大部分人都無提及「起樓」，其中南區區議會更是堅決反對有關建議。

被問及未來會否不收入場費、每個項目收錢等安排，劉鳴煒承認，香港人不想以一個高昂的門票價格入園體驗，公園會繼續進行內部檢討，與政府商討最終方案。

▲ 劉鳴煒指，公園發展的無限性可以好大，希望在任期內為公園尋找出路。（經濟日報資料圖片）

海洋公園管理及演藝節目執行總監吳守堅補充，公園具體重開日期仍要待政府就放寬安排作出正式公布後才落實，屆時入場人數會有限制﹑市民亦要經網上預約入場﹑園區餐飲規例都會跟從當局最新指示，故不排除防疫措施會比之前保守，強調會按政府防疫指引營運公園。

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記者：陳曉瑩