【親子酒店】度假風CP值超高Staycation　數碼港艾美酒店親子充電之旅

▲ 暴龍媽媽推介CP價超高的親子Staycation選擇。

新冠肺炎疫情在全球蔓延，多國在疫情開始後封國，導致熱愛旅行的港人未能外出旅遊。一家大細想遠離煩囂，留港度假也有很多性價比高的酒店，開展親子充電之旅。暴龍媽媽一家三口在7月時入住位於港島南區的城市綠洲——數碼港艾美酒店，來一趟輕旅遊，放空遊玩。

▲ 酒店房間可以看見無敵大海景。（相片由港台混血小暴龍提供）

暴龍媽媽在Facebook專頁「港台混血小暴龍」分享，7月初到數碼港艾美酒店渡過2日1夜的輕旅遊，她形容數碼港是一個悠閒舒適，適合放空的隱世地方。她購買「家庭探索住宿套票」，入住海景親子房還能看著無敵大海景，房間非常寬敞，而另一邊還有小朋友玩樂區。

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房間設有兒童玩樂區

玩樂區有為小朋友準備的桌椅、一個小帳篷及一些玩具等，能讓孩童們在房間內亦能玩得不亦樂乎。除此，酒店為小朋友準備可愛拖鞋、牙刷牙膏及沐浴用品等，絕對是親子友善之選。

酒店旁有草地放電

另外，在酒店旁邊有一片大草地，適合帶小朋友踩單車及玩滑板車。父母亦可帶小朋友到附近的數碼港海濱公園散步遊玩。由於暴龍媽媽一家入住之時第三波疫情未爆發，當時酒店的泳池仍然開放，一家三口游水輕鬆輕鬆。

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套票包括早餐自助餐

住宿套票包含小朋友驚喜迎賓禮物，還有Prompt Bistro餐廳早餐自助餐三位（兩位成人和一位12歲以下兒童）、免費穿梭巴士往返酒店及香港站及延遲退房至下午2時等。住宿套票優惠期至11月30日。據官網顯示，酒店房價由1,620港幣至3,720港幣不等。

文章、相片及影片獲「港台混血小暴龍」授權。

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責任編輯：梁節儀