  • 29°C
香港時間 : 2020910日 (週四) 17:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【親子酒店】度假風CP值超高Staycation　數碼港艾美酒店親子充電之旅

親子好去處 16:25 2020/09/10

分享：

熱門 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

暴龍媽媽推介CP價超高的親子Staycation選擇。

新冠肺炎疫情在全球蔓延，多國在疫情開始後封國，導致熱愛旅行的港人未能外出旅遊。一家大細想遠離煩囂，留港度假也有很多性價比高的酒店，開展親子充電之旅。暴龍媽媽一家三口在7月時入住位於港島南區的城市綠洲——數碼港艾美酒店，來一趟輕旅遊，放空遊玩。

酒店房間可以看見無敵大海景。（相片由港台混血小暴龍提供）

暴龍媽媽在Facebook專頁「港台混血小暴龍」分享，7月初到數碼港艾美酒店渡過2日1夜的輕旅遊，她形容數碼港是一個悠閒舒適，適合放空的隱世地方。她購買「家庭探索住宿套票」，入住海景親子房還能看著無敵大海景，房間非常寬敞，而另一邊還有小朋友玩樂區。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

房間設有兒童玩樂區

玩樂區有為小朋友準備的桌椅、一個小帳篷及一些玩具等，能讓孩童們在房間內亦能玩得不亦樂乎。除此，酒店為小朋友準備可愛拖鞋、牙刷牙膏及沐浴用品等，絕對是親子友善之選。

酒店旁有草地放電

另外，在酒店旁邊有一片大草地，適合帶小朋友踩單車及玩滑板車。父母亦可帶小朋友到附近的數碼港海濱公園散步遊玩。由於暴龍媽媽一家入住之時第三波疫情未爆發，當時酒店的泳池仍然開放，一家三口游水輕鬆輕鬆。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

套票包括早餐自助餐

住宿套票包含小朋友驚喜迎賓禮物，還有Prompt Bistro餐廳早餐自助餐三位（兩位成人和一位12歲以下兒童）、免費穿梭巴士往返酒店及香港站及延遲退房至下午2時等。住宿套票優惠期至11月30日。據官網顯示，酒店房價由1,620港幣至3,720港幣不等。

文章、相片及影片獲「港台混血小暴龍」授權。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯：梁節儀

相關文章

【酒店優惠】挪亞方舟度假酒店新推糖果派對主題房　$1,206兼嘆青馬大橋景下午茶
10:33 2020/08/18
【酒店優惠】挪亞方舟度假酒店新推糖果派對主題房　$1,206兼嘆青馬大橋景下午茶
【多啦A夢50周年】多啦A夢漫畫時光周年企劃　多款限量精品9月登陸銅鑼灣
14:58 2020/08/28
【多啦A夢50周年】多啦A夢漫畫時光周年企劃　多款限量精品9月登陸銅鑼灣
【親子活動】購自製燈籠套裝賀中秋兼做善事　捐助慈善團體推動本地遊戲服務【內附連結】
12:34 2020/09/04
【親子活動】購自製燈籠套裝賀中秋兼做善事　捐助慈善團體推動本地遊戲服務【內附連結】
親子活動 育兒心得 爸媽心聲 著數優惠 家庭關係 好去處 早餐 單車 滑板 疫情

最高瀏覽

【港姐2020】謝嘉怡蘇格蘭母親靚樣曝光　Lisa跟媽媽同擁美人基因【多圖】
18:49 2020/09/09
【港姐2020】謝嘉怡蘇格蘭母親靚樣曝光　Lisa跟媽媽同擁美人基因【多圖】
【自私新抱】搬入大西北求奶奶每日九龍長征湊2孩被拒　新抱發爛︰佢有責任湊孫
12:52 2020/09/09
【自私新抱】搬入大西北求奶奶每日九龍長征湊2孩被拒　新抱發爛︰佢有責任湊孫
【賭王千金】何超盈為愛女玩具消毒防疫　誕女1年修身成功曬V面+小蠻腰
10:32 2020/09/09
【賭王千金】何超盈為愛女玩具消毒防疫　誕女1年修身成功曬V面+小蠻腰