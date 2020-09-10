警方搗破求職詐騙集團拘6人　有受害人被騙應徵營運經理損130萬元

▲ 警方搗破一個求職詐騙集團。（曾秋文攝）

警方搗破一個求職詐騙集團，涉嫌在去年4月至本年7月期間的20宗詐騙案有關，涉及金額達230萬元，並拘捕6名男子，部分人有黑社會背景。

新界北總區刑事部重案組第1隊總督察關駿軒表示，新界北區本年1月至8月期間共發生33宗涉及求職的詐騙案，經調查後上月鎖定目標人物，在過去2日展開代號「亮劍」行動，拘捕6名男子，年齡介乎18至21歲，報稱任職地盤工人和無業，部分人有黑社會背景，當中1名21歲男子相信為集團主腦他們涉嫌「以欺騙手段取得財產」，其中4人今日已在粉嶺判裁法院提堂，現被還押候查。

警方指，詐騙集團透過社交媒體發出招聘廣告，聲稱無需經驗和學歷均可有月入超過5萬至10萬元，並貼出名貴手錶和現金等圖片作招徠。騙徒會相約受害人在商業大廈的地下大堂會面，騙徒會預先到步，待受害人到達後才走到大堂，假裝是在該大廈工作。

騙徒會叫受害人到財務公司借貸，聲稱會收取他的合約作融資之用，共20名受害人包括8男12女受騙，年齡介乎18至58歲，包括學生、文員、銷售員、地產代理和待業人士。

20宗騙案共涉及230萬元，其中最大1宗涉及130萬元，受害人為58歲女士，在其公司任職中層，被騙應徵做「營運經理」，以糧單借貸後，將現金交給騙徒。

警方指，在暑假過後大量畢業生忙於搵工，亦因近期疫情關係，造就騙徒行騙機會，呼籲市民找工時應盡量小心，如有懷疑可致電警方防騙易熱線18222。

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記者：曾秋文