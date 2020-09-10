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【孤獨病】姜濤慨歎獨生子成長感孤獨　自爆有一套填補空虛技巧【有片】

娛樂 17:21 2020/09/10

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熱門 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

姜濤新歌《孤獨病》以自己的感受作為出發點。（湯炳強 攝）

Mirror成員姜濤推出第5首個人單曲《孤獨病》，姜濤更挑戰擔任導演，親自為《孤獨病》MV執導，並挑戰高難度一鏡過拍攝。《孤獨病》由姜濤自身出發，姜濤更自爆自己最孤獨一刻。

姜濤希望和歌迷的「孤獨」有共嗚。（湯炳強 攝）

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獨生子的寂寞

姜濤第5首個人單曲《孤獨病》以慢歌形式表達，從姜濤自己的感受作為出發點，希望和歌迷的「孤獨」有共嗚。

姜濤擔任《孤獨病》MV導演。

問及姜濤什麼時候最孤獨，他回答：「每次工作完畢，回到家的時候，因為我沒有兄弟姊妹，所以放工回家後經常自己一個人。」

小時候姜濤非常渴望有兄弟姊妹，因為有一個依靠的感覺，不用自己一個人承擔所有事，有一個同輩的人可以互相傾訴。為了尋找獨生子孤寂的缺失，姜濤有特別填補空虛的技巧：「所以我經常問人要不要做我契家姐，雖然沒試過成功。」

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疫情期間勁食宵夜

早前姜濤接受TOPick訪問時表示，自己在家居抗疫期間胃口大增，最誇張一次是晚飯後數小時，連續吃了兩個餐、一些麵食、小食，再加一大堆零食、雪糕和甜餅乾，吃了一個半鐘頭的宵夜。

姜濤揚言非常懷念那段日子，而媽媽也非常習慣姜濤的「巨食模式」，姜濤以輕鬆的語調表示：「我想在家食一、兩鍾宵夜是很平常的事，我媽媽也會吃的。」

姜濤揚言媽媽非常習慣自己的「巨食模式」。（湯炳強 攝）

但現在為了MV效果，姜濤要過上節制的生活：「要還債了，尤其現在準備拍攝新歌MV，要多注意飲食。」問及姜濤有什麼減肥心得，姜濤贈大家5字真言：「少食多運動」，揚言這是減肥不變的定律。

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

Hair: Lydia Yung @ Chic Private I Salon 
Denny  Ku @ Chic Private I Salon
Makeup:Giann, Cori  @Annie G. Chan Centre
Wardrobe: D-Mop
場地：JAS Party&Studio

記者：鄭嘉瑤

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