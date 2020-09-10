社工等涉港島暴動續審　警長指「暴動現場點會有市民」

▲ 社工陳虹秀等共8人被指於8.31在港島區參與暴動，案件今於區域法院續審。（資料圖片）

去年8.31反修例遊行完結後，社工陳虹秀等共8名男女於灣仔一帶被捕，各人否認暴動罪，今（10日）於區域法院續審。警署警長供稱，他當日負責在水炮車內指揮，看見在軒尼詩道有1,000名示威者聚集，有人用鐳射裝置照向防線及投擲汽油彈。辯方盤問時指當日現場有市民拍攝水炮車，警署警長不同意有市民追水炮車，指「暴動現場點會有市民」。

8名被告為余德穎（23歲；經營時裝生意）、賴姵岐（22歲；小學教學助理）、鍾嘉能（26歲；電腦程式員）、龔梓舜（22歲；廚師）、陳虹秀（42歲；社工）、簡家康（18歲；無業）、莫嘉晴（23歲；社工）及梁雁彬（24歲；無報稱職業），均否認暴動罪。控罪指，各被告於2019年8月31日在灣仔軒尼詩道至盧押道一帶，連其他不知人士參與暴動；龔另否認1項在公眾地方管有攻擊性武器罪。

警署警長伍國雄供稱，他案發至今均駐守機動部隊總部第3訓練隊，他亦在俗稱水炮車的人群管理特別用途車AM9897上擔任指揮官，而水炮車設有錄影及錄音功能，亦有噴射催淚水及顏色水的功能，分別用作驅散及識別示威者，他作為車上指揮官，獲授權發射上述兩種水炮。

伍供稱，案發當晚7時44分，他聯同水警總部第2梯隊及速龍小隊於軒尼詩道掃蕩，並於水炮車上向示威者發出警告及要求他們離開，他目測當時在軒尼詩道的路障後有1,000名示威者，有人用鐳射裝置照向防線及投擲汽油彈。

辯方盤問時，指水炮車於8月31日是首次在港島區使用，初期使用時市民感到新奇，伍表示不知道市民是否好奇。辯方續問伍，案發當日是否有記者及市民追著水炮車拍攝。伍同意有記者，但不同意有市民追水炮車，指「暴動現場點會有市民」。

辯方遂播放當日水炮車錄得的片段，指出水炮車駛過軒尼詩道時，曾拍攝到在行人路上有1名身穿西裝的男子，及有1名身穿反光衣的記者和1名白衣女士曾追著水炮車拍攝。伍表示同意。聆訊今午續。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：王仁昌