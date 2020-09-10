【奪命鯁喉】兒童食圓形食物潛在鯁喉危機　超級奶爸何基佑分享正確切提子3大方法

▲ 何基佑分享了3款切提子的正確方法，避免食物容易卡在孩子的食道。

近日日本有一名4歲男童發生吃提子噎死意外，足證小朋友鯁喉後果可大可小，隨時有機會致命。當中進食圓形食物要特別小心，家長要為孩子切好提子，而切提子方法亦很講究，育有2孩的「超級奶爸」何基佑分享了3款切提子的正確方法，避免食物容易卡在食道。

日本一間幼稚園於周一（7日）發生意外，當天幼稚園提供予學童的餐點中有提子，每位幼童都被分到3顆提子，每顆直徑約3厘米，有老師發現一名4歲男童吃提子後表情痛苦，緊急將男童送院急救，惟最終不治。警方調查指出，男童應該是被提子噎住，導致窒息死亡。

何基佑分享3大切提子方法免鯁喉

藝人「超級奶爸」何基佑（Kay）與太太鍾凱瑩育有2孩，大仔清義現時約5歲半、細女珊娜1歲半，他亦有關注到該報道，昨日（9日）在facebook專頁發帖文指出，很多看過新聞的家長都知道要把提子切開一半，才可給予小朋友吃，可是，他強調將提子切成兩半都有不同方法，家長需注意。

其實把提子切成兩半都有技巧。一般人都會上下分成兩半，其實更理想的做法應該是左右分成兩半，這樣切比較難卡在食道。

橫切提子易塞住小童氣管

何基佑分享了一張圖片，清楚顯示1種不正確及3種正確切提子的方法。不正確的方法是橫切上下分成兩半，橫切時提子仍為丸狀，易塞住小童的氣管。

至於正確切提子的方法，包括直切成兩份或直切成4份，皆將令提子呈長條；而另一方法是十字切法成四份，目的都是令提子變成小塊，方便進食之時又不易哽塞。

▲ 何基佑分享了切提子的方法，避免孩子進食時容易出現鯁喉。（圖片︰YouTube影片截圖）

何基佑設有YouTube頻道「何基佑超級奶爸TV」分享育兒資訊，他曾經拍片分享BLW（Baby Led Weaning）嬰兒主導式斷奶攻略，去探討嬰兒加固，幼兒自己吃飯的飲食法。當幼兒一般6個月大，開始加固亦能自己坐好等因素許可下，有家長為孩子選擇BLW，幼兒初期主要以原狀食物為主，有父母讓孩子進食提子，此時小心要將提子切成長條狀，以免造成鯁喉。

▲ 何基佑女兒珊娜進行BLW嬰兒主導的飲食方法，享受自行進食。（圖片︰YouTube影片截圖）

醫生︰食物跌入氣道後易阻塞

仁安醫院兒科專科顧問醫生劉成志曾接受TOPick訪問指出，是否要切提子要視乎小孩的年齡及咀嚼能力，年紀愈小的孩子，氣道愈小，食物跌入氣道後更易阻塞，故建議要切細食物予幼童進食。他又指6個月以上大的嬰兒，開始可吃固體食物，2歲前也應剪碎食物，2歲後也仍應該切碎點、讓小孩慢慢適應。此外，兒童不專心或心急進食，容易誤將食物吞進氣管。

有關切提子方法，劉成志認為最終是希望食物不要太大，導致阻塞氣道，他指出若提子打橫切，提子的圓周可能跟沒有切分別不大，故橫切未必是好的方法；切成長條形可減低阻塞氣道的機會。

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記者：顏紫燕