【全民檢測】徐德義關注近2周有3成源頭不明及無病徵個案　籲把握機會參與全民檢測

▲ （經濟日報資料圖片）

全民檢測踏入第10日，港府昨日（9日）宣布延長計劃至9月14日，而截至今早上8時半，計劃已成功採樣累計人數為142.5萬，其中128.3萬人是透過網上預約。食衞局副局長徐德義表示過去三個星期確診宗數七天平均數持續下降，惟過去2周有3成源頭不明及無症狀個案，情況仍值得關注，反映社區有持續傳播鏈。

食衞局副局長徐德義表示，過去三個星期確診宗數七天平均數分別為21.1宗(8月20日至26日)、13.7宗(8月27日至9月2日及10.1宗(9月3日至9日)，雖有下降之勢，但源頭不明及無症狀個案仍值得關注，過去2星期亦有3成，反映社區有持續隱性傳播鏈。

他續指，至今4900宗確診個案，當中有23%屬無臨床症狀識別出來，即1100個確診前無病徵，亦不知受感染，或令病毒傳播開去，重申及早檢測對防控疫情的重要，可盡早找出隱形患者，避免引發傳播鏈。

徐德義提到，全民檢測踏入第10日，至今日下午1時已為147萬人完成採樣，至下午2時亦已完成133萬個樣本化驗，截至昨日找到19宗，認為計劃可進一步掌握及估算社區情況，防止疫情進一步擴大；而政府已延長計劃至9月14日，鼓勵無症狀者把握時間參與。

另外，他又指，港府考慮疫情防控、經濟需要及市民接受程度等，逐步有序放寬社交距離措施，新安排明日生放至9月17日；呼籲市民如有不適，應求醫，及早參與檢測之餘，亦需持續保持警覺。

公務員事務局局長聶德權今早(10日)表示，難以預計延長計劃後最終參與的人數，需要觀察市民在未來數天參與的情況。

【全民檢測】全民檢測推算社區有約百名隱形患者 聶德權重申不應只看參與人數

他強調檢測計劃是助港抗疫，目前已透過計劃找到19名隱形患者，推算社區有90至100名隱形患者，又認為不應只看參與人數，而是「願檢盡檢」。被問到計劃的成效如何，他則稱要等專家日後做詳細個案分析。

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記者：陳正怡