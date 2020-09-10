本港去年自殺率微升　學者指疫下善用社交媒體03年高自殺率情況未必重臨

▲ 香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心總監葉兆輝公布本港最新自殺率數據。（程志遠攝）

今日（10日）是世界防止自殺日，香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心公布本港最新自殺率數據，去年自殺率為13，較前年12.3高出0.7，年輕人組別自殺率在去年社運下沒有明顯上升，而是較往年下跌。中心總監葉兆輝指，今年首8個月自殺率未見上升，但疫情下出現失業及減薪情況，對自殺率不應「過份樂觀」，但如在「新常態」下善用社交媒體減少疫下產生的孤獨感，自殺率未必上升。

中心按死因裁判庭數據，估測2019年香港自殺率為13（即每10萬人有13人死於自殺），年齡標準化後的自殺率為9.7，按年升0.4，但仍低於世衛的國際水平10.5。

葉兆輝指，去年社運充斥自殺新聞及流傳示威者「被自殺」等，形容整體自殺率上升速度較預期小，而備受關注的15至24歲青少年自殺率，估測延續2018年的跌勢，去年下降至8.3，估計與社區以至學校進行的關顧工作見效。

不過，25至39歲以及60歲或以上的兩個組別自殺率均有增加，葉兆輝估計，前者因不少為藍領工作女性，經濟壓力大，後者則是向來自殺率較高組別，其中60歲或以上男性自殺率更上升至30.7，為2014年來最高，估計因退休角色轉換、男性較少主動求助有關。

葉兆輝指，2020年首8個月未見自殺率顯著上升，但由於數據會滯後3至6個月，而疫情底下進行隔離及留在家中，或引起不少情緒問題、抑鬱及創傷後壓力症等，特別是弱勢社群及長者受到較大影響，生活秩序被打亂，且疫情下出現失業及減薪，因此對今年自殺率不應過份樂觀。

他提及，2003年創下最高自殺率18.8，目前失業率約6.1至6.2%，未似03年高達8.6%般惡劣；而當年社交媒體仍未廣泛應用，現時病人入院仍可透過視像採訪等得到支援，「如果能夠好好運用社交媒體工具，可以減少孤獨及有助精神健康」，因此03年高自殺率的情況未必在今年重現。

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記者：馮琪雅