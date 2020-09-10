本港去年自殺率微升 學者指疫下善用社交媒體03年高自殺率情況未必重臨
今日（10日）是世界防止自殺日，香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心公布本港最新自殺率數據，去年自殺率為13，較前年12.3高出0.7，年輕人組別自殺率在去年社運下沒有明顯上升，而是較往年下跌。中心總監葉兆輝指，今年首8個月自殺率未見上升，但疫情下出現失業及減薪情況，對自殺率不應「過份樂觀」，但如在「新常態」下善用社交媒體減少疫下產生的孤獨感，自殺率未必上升。
中心按死因裁判庭數據，估測2019年香港自殺率為13（即每10萬人有13人死於自殺），年齡標準化後的自殺率為9.7，按年升0.4，但仍低於世衛的國際水平10.5。
葉兆輝指，去年社運充斥自殺新聞及流傳示威者「被自殺」等，形容整體自殺率上升速度較預期小，而備受關注的15至24歲青少年自殺率，估測延續2018年的跌勢，去年下降至8.3，估計與社區以至學校進行的關顧工作見效。
不過，25至39歲以及60歲或以上的兩個組別自殺率均有增加，葉兆輝估計，前者因不少為藍領工作女性，經濟壓力大，後者則是向來自殺率較高組別，其中60歲或以上男性自殺率更上升至30.7，為2014年來最高，估計因退休角色轉換、男性較少主動求助有關。
葉兆輝指，2020年首8個月未見自殺率顯著上升，但由於數據會滯後3至6個月，而疫情底下進行隔離及留在家中，或引起不少情緒問題、抑鬱及創傷後壓力症等，特別是弱勢社群及長者受到較大影響，生活秩序被打亂，且疫情下出現失業及減薪，因此對今年自殺率不應過份樂觀。
他提及，2003年創下最高自殺率18.8，目前失業率約6.1至6.2%，未似03年高達8.6%般惡劣；而當年社交媒體仍未廣泛應用，現時病人入院仍可透過視像採訪等得到支援，「如果能夠好好運用社交媒體工具，可以減少孤獨及有助精神健康」，因此03年高自殺率的情況未必在今年重現。
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記者：馮琪雅