周庭鄧家彪被預約做病毒檢測　多名政界演藝界中人先後中招

▲ 周庭稱，身份證被盜用作登記檢測。（資料圖片）

普及社區檢測計劃推出至今，有約142萬人登記檢測。不過，政界和演藝界先後有人被盜用個人資料，登記做檢測，事後收到政府短信通知做檢測才知道被整蠱，當中包括專欄作家屈穎妍和藝人姚瑩瑩。前香港眾志成員周庭今日亦稱，昨日收到預約檢測短訊，但自己根本沒有登記參加檢測。而工聯會鄧家彪則謂，自己做完檢測後被人二次登記。

▲ 周庭收到預約檢測短訊。（周庭Facebook圖片）

周庭在社交網站稱，自己的身份證號碼被盜，用作登記做檢測，不過自己根本沒有登記過，周庭謂，如此搞法，「你話有13億人參加檢測我都信啦。」

被登記的除了周庭，還有鄧家彪，鄧家彪下午在社交網站上稱，自己9月1日做完檢測，9月2日收到結果，但9月3日竟然再收到預約檢測短訊，被人再預約。鄧家彪表示，已報警要求追查。

▲ 鄧家彪做完檢測後被人二次登記。（鄧家彪Facebook圖片）

事實上，自普及檢測計劃接受登記起，已有人被冒名登記。屈穎妍稱，自己上網預約時，系統指其已登記，她認為，是因為早前網上有人起部分支持政府人士底時，自己個人資料被公開所致。

公務員事務局局長聶德權今日在電台節目稱，截至早上8時，共接獲260宗個案指個人資料被他人用於登記預約，其中144宗個案懷疑涉及盜用他人的個人資料，已轉交警方處理。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2