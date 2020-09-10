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漁護署菜統處設全環控水耕研發中心　農作物不受時令所限

社會 16:28 2020/09/10

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漁護署於2013年與蔬菜統營處成立「全環控水耕研發中心」，可調節溫度、濕度及光度等，令耕種不受季節。（林國峰攝）

傳統農產品講求「不時不食」，時令對種植農作物收成影響甚大。有見近年天氣易見不穩，超級颱風、暴雨頻生，易破壞農作物生長，漁農自然護理署於2013年與蔬菜統營處成立「全環控水耕研發中心」，可調節溫度、濕度及光度等，令耕種不受季節、蟲害影響，亦毋須使用農藥，「市民在夏天時可吃到冬天的葉菜，冬天可食到夏天的瓜果」。

漁護署與蔬菜統營處於2013年合作設立全環控水耕研發中心，漁農自然管理署農業管理主任王灝雲表示，水耕種植分為溫室式及室內全環控式，前者會在土地上搭建溫室或保護棚，並裝置水耕設備，利用日光種植蔬菜，故電費會較便宜，不過於夏季時較難調節溫度，若遇上颱風吹襲或有機會對溫室造成損毀；而室內全環式則在廠房或室內設立，採用人工光照，包括螢光管及LED燈，並使用多層種植架直式栽培，環控設備能穩定控制溫度、濕度、光照、養分濃度等，除了選址較不受限，亦能較易控制病蟲害易調節溫度。

「全環控水耕研發中心」測試種植美國「ELAN」品種，成本每日約為145元。水耕種出的士多啤梨糖度平均達11至12，與蘋果、西瓜及蜜瓜等甜度接近。(林國峰攝)

王灝雲又指，農業傳統是按照天氣變化而種植不同作物，夏天多種瓜果，冬天則種葉菜，惟室內全環控水耕的生產方式不受天氣季節影響，例如小果番茄（車厘茄）及草莓，「本身冬天才種得美」，「全環控水耕研發中心」測試種植美國「ELAN」品種，成本每日約為145元。水耕種出的士多啤梨糖度平均達11至12，與蘋果、西瓜及蜜瓜等甜度接近；而價錢亦比外國空運到港較便宜，300克只需40多元。水耕研發中心亦有種植車厘茄，糖度最高一款為以色列品種「黃茄」，平均達10.6；而在菜統處一盒250克混合品種的車厘茄售價約為30多元。

他分享，現時水耕中心除了研發種植小果番茄外，啡茄、紅茄、黃茄亦有生產，播種後約需105至108天結出果實，而由於其植株莖部會不斷生長，故可以不斷採收，由初次開花起約有一年的採收時間，其種植成本每天約為港幣152元，定價約276元一公斤。

現時水耕中心除了研發種植小果番茄外，啡茄、紅茄、黃茄亦有生產。(林國峰攝)

香港現時約有50間從事水耕的公司或農場，分佈於港九新界各地。其中約20間為全環控水耕場，年產量約150公噸，除生產沙律生菜外，亦有生產香草、食用花及微菜苗等。雖然水耕種植好處多，不過仍有其局限，王灝雲指室內全環控水耕啟動資金較高，如漁護署及菜統處合作的水耕研發中心，2013年成立時耗資約300萬元，且水耕種植亦需依賴電力及不同儀器，管理人員亦需具備足夠知識。

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記者：洪芷晴
 

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