【正能量】退休IT人辦社企陪長者散步　義務檢查家居安全做小維修

▲ 退休IT人黃寬泰辦社企陪長者散步，又義務為他們檢查家居安全，及做小維修。

行多幾步路、收音機轉台、操作電視搖控器，這些看似易過借火的行為動作，對上了年紀、七老八十的公公婆婆來說，卻很多時候覺得力有不逮。本身是IT人，又做過行政財務、活化工廈項目的黃寬泰，兩年前退休後，參加了「賽馬會50+創豐盛計劃初創比賽」，與7位志同道合的朋友成立「同行共創」社企，主力為長者服務，期望透過只是看似簡單的陪行及小修繕服務，能為長者的生活帶來改善，而且將快樂傳播。

▲ 同行共創共有8位創辦人，而資深義工就有十多人，大部分都是退休人士和50+歲的自僱人士。（圖片被訪者提供）

「同行共創」的陪行服務，不要以為只是陪長者散下步那麼簡單，黃寬泰他們認真地設計了12條路線，分布港九新界。「這類活動外國早已有，但針對主要是年青人，因為孤單寂寞缺乏人陪伴，所以找志願人士同行，我們就將這概念改為服務長者。」黃寬泰說。

這個陪行服務已舉辦了廿多次，全部都是經社福界找一些獨居或者雙老共住的老友記；但義工事前都要經過訓練，像如何與長者溝通、危急應變、簡單急救、聆聽方式、步行方法等，非常認真。

▲ 長者怕行，寧願坐車，但陪行服務就是想鼓勵長者多一點走動。（圖片被訪者提供）

黃寬泰說大家最不懂，就是溝通及聆聽，因長者說話通常比較大聲而且長氣，重覆幾廿次，義工就需要有耐性。

我們目的是希望將快樂帶給他們，因此不能問一些引發他們想起家裏不愉快的問題，如「仔女有沒有回來探你啊？」經常回來就無問題啦！不然就會撩起他們的傷感。其實，長者都是希望能夠有人陪他們行下公園，聽下他們講心聲，咁就開心啦！

陪行服務的目的，其實是想鼓勵長者多走動。「有一次我們陪一個80歲的男長者，他行動不太方便，要用拐杖助行。他住勵德村，我們的目的地是維園，但他已經十年八載無去過，我們就陪他由勵德邨，沿大坑道行去維園，路程雖然不是太長，但都花了一個多小時。」黃寬泰說想不到老人家會覺得走路是很辛苦的，許多時候會問：「為何不坐車？」所以他們要不斷鼓勵長者，改變他們對走路的恐懼。

「坊間比較缺乏這類單對單的活動，而且我們一班義工年紀比較大，人生閱歷與長者接近，就不會無話可談，溝通比較密切。」義工還會於服務完成後，提交報告給予長者，當中包括行了多久、步行里程及步數等，讓他們知道他們是行得到，讓他們回復信心。

▲ 對一般人來說，由勵德邨去維園其實很近，但對老人家來說，舉步維艱。（圖片被訪者提供）

為長者解決家居小問題

兩年來，「同行共創」總共服務了二、三百人，除了陪行，還包括「小修繕。大意義」的活動。「有這個想法，是因為試過有老人家收音機調校不到粵曲的頻道而找我們維修，其實收音機無壞，對我們來說只是簡單tune返台就可以，但為他們就很複雜了。」因此黃寬泰與義工分享後，就決定為長者提供解決家居問題的服務。

「我們與坊間師傅的分別是我們提供家居安全檢查，看看有甚麼即時危險，然後做一些簡單的維修。」服務在今年7月開始，已做了15個個案，黃寬泰記得其中一次是幫助一對八、九十歲的夫婦。

有一位80多歲的婆婆，她不見了電視機的遙控器，所以只能夠睇一個電視台，而且不能調校大細聲，晚上夜闌人靜，老公就會投訴聲浪騷擾他瞓覺。我配返一個遙控器給她，而且教她如何使用，她十分開心。

▲ 婆婆不見了搖控器，黃寬泰除了幫她配置新一個外，還像寫「大字報」般，幫她寫清楚搖控器的按鈕是如何使用。（圖片被訪者提供）

另一個長者，大門鎖經常失效，要多次嘗試才能開門，十分不方便。經過「同行共創」的義工更換大門鎖芯，便能夠正常運作。黃寬泰說：

老人家對錢銀很緊張，不會找坊間的師傅做。如果遇到無良的開鎖佬，換一把鎖收你六、七百蚊，長者只是覺得開得慢，又不是開不到，就會忍。

其實，就算長者願意找師傅，師傅也不知道如何收錢，收得少就蝕本，收得多又不好意思，「同行共創」的義工，就正好在這中間位提供協助。

「幸好我以前做活化工程認識許多師傅，影張相問他們，他們就會教我們拆了把鎖，換個鎖芯就即時搞掂。」由於這些小修繕涉及維修技術，因此黃寬泰希望有更多男士加入他們的義工行列，那便可以幫到更多的長者。

其實老人家許多時候，只是需要人幫他們換燈，幫他們解決門窗開關不順暢、插頭不合適等問題。

「同行共創」更會安排一男一女義工上門，一個做維修，一個就與長者傾偈，看看他們有甚麼需要。「我們叫愛心關懷，因為老人家會喜歡人探望，和她傾偈。」服務老人家不能只顧硬件，心靈的「軟件」也同樣需要關顧。

▲ 「同行共創」的義工，只是簡單替長者換鎖芯，便能解決開門的問題。（圖片被訪者提供）

推廣環保工藝

當年黃寬泰是想用環保工藝作為主題，參加「賽馬會50+創豐盛計劃初創比賽」，但後來朋友退出，她才加入「同行共創」隊伍。但從小，他就喜歡玩汽車模型，因此，90年代去沙灘清潔的經驗，眼見有許多膠樽、膠蓋被丟棄，就想方設法將它們重用。

「我玩了十多年Recycle Art，就是將不同的膠樽、膠蓋加入創意，變成花盆、公仔、機械人、棋盤等等。」他說大時大節就會擺檔開班教人，昔日玩模型學懂的切割、封口、上色等技能，便可以派上用場。

▲ 黃寬泰製作的機械人，全是用不同種類的瓶蓋組合而成。（圖片被訪者提供）

記者：何小雲