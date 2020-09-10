【新冠肺炎】再多2名源頭不明個案經由全民檢測驗出　其中一人於銅鑼灣Burgeroom工作

▲ 張竹君指再多2名源頭不明個案經由全民檢測驗出。（陳靜儀攝）

本港第三波新冠肺炎疫情緩和，衞生防護中心公布今日（10日）新增12宗確診個案，7宗屬輸入個案，患者分別由印度、菲律賓和伊朗返港；其餘5宗是本地個案，其中3宗與早前個案相關的家庭群組，當中有2宗源頭不明，均經全民檢測發現。

【新冠肺炎】本港今日新增12宗確診個案 2宗源頭不明均經全民檢測發現

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示今日（10日）新增的本地個案中，3宗涉家庭群組，另再多2名源頭不明個案經由全民檢測驗出，為4912及4914。

其中，4912為一位39歲女士，在油麻地廟街居住，於百德新街50-56號Burgeroom工作，沒有病徵，最後上班日期為9月7日。個案9月7日曾官涌體育館檢測，與先生及兒子同住，有時會到油麻地街市。9月8日曾陪兒子到伊利沙伯醫院進行眼部手術。

Burgeroom回覆TOPick查詢時指出，昨日（10日）接獲衞生防護中心通知，其中一名負責樓面工作的員工確診，餐廳已立即通知清潔公司消毒，同時已安排員工接受病毒檢測，有7名員工的檢測結果呈陰性反應，有部分員工仍在等候結果。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻指患者的5歲兒子原定於眼科醫院接受眼科手術，9月8日入院時進行深喉體液結果為陰性，因此9月9日安排到眼科醫院做手術，手術期間得知其母確診，小朋友做完手術後再做深喉體液測試，發現小朋友亦為陽性個案，體內的CT值大於30。個案及小朋友現時已被安排到伊利沙伯醫院隔離病房接受治療，二人體內有病毒抗體，情況穩定，事件中沒有病人或醫護被列為緊密接觸者。有關個案的詳情，即看【下一頁】

【全民檢測】徐德義：疫情下降惟仍需關注源頭不明及無病徵個案 籲把握機會參與全民檢測

另一位為個案4914，57歲女士，居住在天水圍天慈邨，於元朗水車館街食肆做樓面，最後上班日期為9月6日，平日會到合益街市。她在9月8日於元朗鄉議局中學參與全民檢測，其後呈陽性，CT值在26至31間。

張竹君續指本港現累計21名由全民檢測驗出的隱形患者。

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記者：郭家穎、伍瑋瑋