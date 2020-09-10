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【新冠肺炎】曾到眼科醫院接受手術5歲男童化驗結果陰轉陽　與確診母親血液驗出抗體

社會 16:59 2020/09/10

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熱門 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

（陳靜儀攝）

本港第三波新冠肺炎疫情緩和，衞生防護中心公布今日（10日）新增12宗確診個案，7宗屬輸入個案，患者分別由印度、菲律賓和伊朗返港；其餘5宗是本地個案，其中3宗與早前個案相關的家庭群組，當中有2宗源頭不明，均經全民檢測發現。

【新冠肺炎】本港今日新增12宗確診個案　2宗源頭不明均經全民檢測發現

其中不明源頭個案中，涉及一名39歲女人，她的兒子曾到眼科醫院接受手術。醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻指出，患者的5歲兒子原定於眼科醫院接受眼科手術，小朋友在9月8日由39歲媽媽帶去伊利沙伯醫院接受手術前的深喉唾液測試，結果呈陰性，然後接受日間手術，期間得知媽媽驗出陽性個案，小朋友再接受檢測確定是陽性，入住伊利沙伯醫院後再接受鼻咽拭子檢測都是陽性反應。

劉家獻指出兩名患者的血清抗體化驗都是陽性，即母子血液中都有抗體反應，現時情況穩定。醫管局估計男童之前曾受感染並沒有出現病徵，而CT VALUE值都是大概30左右，即是病毒量是低的。

TOPick會繼續跟進疫情，不斷更新！

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記者：伍瑋瑋

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