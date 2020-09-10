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東華三院啟德擬建462伙過渡屋　鄰近私樓啟德一號及天寰

社會 16:50 2020/09/10

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熱門 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

擬建過渡性房屋的位置，在圖中綠色屋頂的位置。（資料圖片）

東華三院擬在啟德沐安街與沐寧街交界建約460個過渡性房屋單位，料惠及1,100人。項目位置鄰近私樓啟德一號、天寰，與毗鄰居屋啟朗苑；倘步行往港鐵啟德站料約3分鐘。

東華三院向九龍城區議會提交文件指，擬申請於沐安街與沐寧街交界的閒置土地，利用組裝合成建築技術興建過渡性社會房屋， 地盤面積約6,469平方米，預計可興建2棟4層的房屋，提供最多約462個單位，供1至4人住戶居住，預計受惠人數約1,100人。

擬建項目位置。（區議會文件圖片）

（區議會文件圖片）

租務安排方面，服務對象為輪候公屋申請達3年或以上，及居住不適切房屋的市民。租金將將低於市值租金並訂於住戶可負擔的水平。租約方面，一般會提供2年租約，但住戶如有特別需要，可申請以短期租約方式續約。

東華三院計劃在本月諮詢區議會，並向運房局申請資助、今年10月至明年5月聘請顧問、招標及進行籌備工作，包括向屋宇署遞交建築物結構圖則申請。而正式動工需待2021年6月，料工期約12個月，至2022年9月便可落成入伙。

單位規格方面，每個單位有獨立廚廁，設計上亦會重視採光及通風。項目亦有室內及室外的多用途共享空間讓住戶能休息及活動。

（區議會文件圖片）

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記者：陳梓蔚

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