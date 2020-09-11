【高血壓】有病人首次量血壓達210始知心臟衰竭　醫生：高血壓或無病徵易被忽略

▲ 陳醫生指出，高血壓會有中風危機，即使「通波仔」也不能一勞永逸，因血壓高始終會傷害血管。

疫情期間，在家工作或避疫令一些人出現「四高」——高血壓、高血脂、高血糖、體重上升，有心臟科醫生指，有病人在這期間血壓飆升了十幾二十度。

高血壓是一種疾病，成年人正常血壓上壓為90mmHg-120mmHg、下壓則為80mmHg-90mmHg。

心臟科專科醫生陳麒尹說：「其實數字可以闊些，容許一個成年人上壓至130mmHg或140mmHg，當超逾此數字，便謂之高血壓。」他說不是一次血壓高便可確定，需量度第二次而仍然過高方能斷定。

高血壓的病理是由於血管硬化失去柔軟度，導致心臟泵血至血管時需要更多壓力，吸煙、酗酒、血糖高、膽固醇高、肥胖和睡眠窒息症等皆是主因。另外，內分泌疾病、腎炎、腎病等可造成繼發性高血壓。也有情況叫「白袍綜合症」，有病人見到醫生才會血壓高，在家量度時是正常，可見血壓很受情緒影響，一些緊張大師、過度焦慮，會偏向易有血壓高。

▲ 很多人以為患高血壓會頭痛及疲倦，事實上大多數高血壓患者都無症狀。（iStock）

過多鈉令身體「儲水」

飲食對血壓亦有關連，人體充滿電解質與水份，鈉質是電解質中的一種成分，當處於正常水平，會經腎臟及藉由流汗排出。如經常攝取高鈉質食物，使腎臟減少排出水份，較多水份留在體內，此情況俗稱「儲水」，同樣會導致血壓高。

別忽視高血壓，它的影響是全身性（TOD，Target Organ Damage），例如血壓高損害腦部血管時，可引致中風、爆血管；影響眼睛則可致視網膜血管破裂及流血、視網膜病變；若令頸動脈收窄則可引起腦部缺血。問題亦可令心臟發生如冠心病、血管栓塞，甚至心肌病變造成心臟衰竭。另外，腎血管也可能出現收窄，引致腎蛋白尿、腎功能退化，增加腎衰竭的機會。足部的周邊血管也會受到高血壓牽連，若栓塞缺血的話，行起路來會有肌肉痛。

大病始知血壓高

以上讀來一步一驚心，但好些病人從來不知自己有血高壓，因其他問題求醫，始知自己已患上高血壓。陳醫生說：「有患者需進行外科手術，先進行腸鏡檢查，一度血壓升至170，外科醫生很不放心，轉介心臟科。進一步以心電圖檢測已看到心肌肥厚，連隨進行心臟超聲波，發現功能只剩下4成。及後冠狀動脈掃描顯示，心臟兩條血管已栓塞，需馬上進行『通波仔』。」

▲ 鈉質與血壓息息相關，陳醫生指高的「中伏食物」包括罐頭、零食和燒味等，少吃為妙。（iStock）

也有病人一入院，心臟功能只剩20%，有嚴重心臟衰竭和心肌肥厚，一度血壓高達210，需要立即用藥控制，及後緊急心臟電腦掃描顯示有一條主要血管閉塞99%，需要接受「通波仔」手術，心臟功能由20%上升至40%，目前未能完全恢復。「『通波仔』不能一勞永逸，血壓高始終會傷害血管。」

他提醒，量度血壓在140/90以上，宜在兩星期到家庭醫生或心臟科醫生再覆檢一次，確定是否有血壓高。如有回落，上一次量度未必能真實反映情況，可半年後再見醫生跟進情況。如仍超標，則需要進一步跟進。

每日量血壓一至兩次已足夠

在家量血壓多採用電子血壓計，可分為臂式丶腕式兩種，最常用的為臂式和腕式。陳醫生表示，巿面上的血壓機大多準確，用者反要注意量度的步驟，除正確擺放外，量度時保持放鬆及不要與人說話，否則會影響讀數。

他建議，如本身是高血壓患者，宜在早上睡醒時，坐在床上量度，較能看到血壓的真實水平。已做過「通波仔」手術或正服用血壓藥患者，欲知服用血壓藥物前後的反應，可在服藥前後量度一次以作比較，從中了解服藥後欠反應抑或藥性太強。「量度次數視當事人需要，通常每日一至兩次已可。不要反覆多次量度，有些人會愈讀愈驚，心情更緊張，使血壓更高，」

▲ 不要一日反覆多次量度，有些人會愈讀愈驚，心情更緊張，使血壓更高（iStock）

每日量度可看到血壓趨勢，若見到數字愈來愈高，陳醫生指應盡快見醫生接受全面檢查為上策。「醫生會為病人檢測心、肺、脈搏甚至眼睛。驗小便、照心電圖甚或做心臟超聲波，都是基本的。以臨床經驗，當血壓高時，其他身體健康指數大多會高。」

確診了高血壓，若水平逾140，除見醫生外，更要全面患者檢視生活習慣，如是否有做運動、飲食無節制、工作壓力大、上班需輪夜班、有睡眠窒息症等都有影響。若患者血壓高至190以上或需馬上服用血壓藥或入院接受治療。

記者：周美好