【對抗濕疹】吃飯搔癢死皮飄落被斥污染餸菜　港大生患濕疹9年讀營養學助同路人脫苦海

▲ Harrison患濕疹9年，自行找出改善方法修復皮膚；現修讀營養學，希望幫助同路人脫苦海。

「只要看到患濕疹的人，我也想幫助他。」現年24歲、目前在香港大學修讀營養學的李健彰（Harrison），患濕疹約9年，手腳關節位置出疹、發癢、脫皮，搔至流血、滲水流膿，難以入眠。經20位中醫、西醫診治，病情也沒好轉，因不斷搔癢，他被斥脫落的皮屑會污染餸菜，原以為就這樣過一輩子。他17歲時上網找尋方法，改變飲食及生活習慣後，終見成效，不再痕癢，並回復白滑肌膚，出書分享對抗濕疹的經驗。

▲ Harrison認為，要相信有方法，才可解決濕疹問題。（程志遠攝）

6歲患濕疹 曾向20位醫生求診

每天起床後，也會發現整張床單佈滿死皮，摺床單時有一堆死皮掉在地上。

6歲那年，Harrison手肘痕癢出疹，家人以為他抓傷自己或被蚊咬，為他搽雙飛人藥水消毒。不久背部、手腳及全身關節也有濕疹，患處增多，求醫後被診斷為濕疹，開始每天搽類固醇、保濕霜，惟不見好轉。最嚴重時，因大腿內側極痕癢，他搔至流血、滲水流膿，手指沾滿死皮。

他看過約20位中西醫，外塗及口服類固醇、喝涼茶、服用中藥，通通無助改善。每晚痕癢得難以入睡，

每天上學前要搽三層保濕霜，每天要花半小時至一小時護理。夏天打籃球出汗較多，會不斷搔癢，死皮沾滿指縫，患處流血後難以結痂。

唯一令他稍微舒服的，就是洗澡時間。他曾把水溫調節至最高溫，令皮膚刺痛感蓋過痕癢感，惟洗澡後皮膚乾涸，致睡覺時不敢轉身，怕皮膚撕裂流血。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

搔癢時死皮飄落 被斥責感難堪

醫療方面，醫生是最權威最專業的角色，他們也無法幫我，還有誰可幫我？

濕疹纏身，令Harrison感到自卑，沒有希望。玩耍時，他很怕與他人有身體碰撞，擔心被發現皮膚的問題；拍拖時，他曾因嘴唇也較乾，與女友親吻時感到尷尬。

他坦言，濕疹患者每幾秒或每幾分鐘就搔癢，不期然摸摸患處。這動作令他舒服，但亦惹人厭惡。有次與同學家人坐車時，他忍不住抓住衣角搖晃衣服，藉以搔癢。惟皮屑脫落，並散發異味，最終對方無法忍受，大聲喝止。事後他明白，平日一些小動作或令旁人感到厭煩、嘔心。

有次與家人吃飯時，他因雙手痕癢而搔癢，並撥走皮屑。看到皮屑飄來飄去，家人不禁大罵：

這樣搔癢，皮屑飄到餸菜裡面，怎樣吃呀？

Harrison只好忍耐，繼續吃飯。「我並無選擇，我也不想的。但別人忍受不了時，我也不知如何是好。」

每當痕癢難當，無法入眠時，他總在想：「為何上天這樣待我？為何其他人可以正常進食，我卻有那麼多限制？」一直以來，他也不明白。

▲ Harrison不諱言，曾以為一輩子受濕疹限制，夏天永遠要穿長袖衣物外出，遮掩患處，但如今找到方法，走出來了。（程志遠攝）

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

上網尋找方法 改變飲食生活習慣終康復

Harrison不斷尋找改善方法，17歲那年，他在網上看到生機飲食法（raw food diet）後，嘗試改變飲食習慣——吃清淡些，多吃蔬果，少吃快餐和街邊小食。他又嘗試水果飲食法（fruit fast），連續3日只喝水和吃水果，但也沒好轉。後來他改試飲水法（water fast），連續10日只喝水，希望可治療濕疹；10日後，病情沒很大好轉，但明顯減少痕癢，也較易入睡。

2013年暑假，他決心開始3個月食療「clean eating」，戒油、鹽、糖、調味料、煎炸及加工食物戒、奶類及其他常見致敏原，不買含添加劑的食物，並開始自己煮糙米、烚菜。飲食中，80%為植物性食物，20%為肉類（主要吃魚），並逐步戒用類固醇。因正值放暑假，壓力消減，睡眠質素改善，加上每星期做運動，實行一個多月後，皮膚雖有印痕，但漸漸回復光滑，不再痕癢。

惟開學後，生活習慣難以維持，他手肘等關節位又再出疹。身體響起警號後，他再調整飲食和作息，並做運動，藉以修復皮膚。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

目標為100萬人治療濕疹 助同路人脫苦海

「只要看到患濕疹的人，我也想幫助他。」Harrison自小期望在康復後，去幫助其他患者擺脫痛苦。2013年報讀大學時，他直接選讀營養學，現為香港大學四年級生。同年7月，他開設網誌，分享改善濕疹的方法，解答網友問題，幾年間網誌已累積100萬人瀏覽。但他認為事情還未做完，遂整合文章、網友的問題，輯錄成書於2017年出版。

為幫助更多患者，他訂立目標：「希望2026年之前，幫助全世界100萬人治療濕疹。」大學二年級那年，他找來校內同路人（濕疹患者/身邊有濕疹患者），成立「WeDerm」團隊，集合醫學、藥理學、營養學的建議，為香港中度至嚴重濕疹患者制定一對一個人化療程。

▲ Harrison與校內同路人創立「 WeDerm」團隊， 並於「香港社會企業挑戰賽」中贏得亞軍，希望以個人化療程結合醫學、心理學及營養學為患者治療濕疹 。（程志遠攝）

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

解決濕疹有很多不同方法，但知易行難。Harrison說：

行動之前，是一場心理戰。最難是信有方法，信自己能走出來。要相信濕疹是有路可走，是可以解決的。

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：黃泳欣