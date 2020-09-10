【油煙致癌】主婦常煮飯變「黃臉婆」臉色暗淡　醫生：油煙可致癌籲多用焗爐煮食

▲ 本港皮膚科專科醫生葉榮根表示，經常接觸煮飯的油煙，除了會令主婦皮膚變差外，嚴重者甚至有致癌的風險。

在新冠肺炎疫情下，相信不少人都多了機會在家中吃飯，不過此舉卻令一眾家庭主婦工作量大增，經常出入廚房煮飯的她們更有隨時變成「黃臉婆」的危機。本港皮膚科專科醫生葉榮根接受TOPick訪問時指，原來主婦經常接觸煮飯的油煙，除了會令皮膚變差外，嚴重者甚至有致癌的風險。

油煙可滲入汗腺及油脂腺

據葉榮根醫生分享指，廚房的油煙可以直接滲入皮膚或內髮根的汗腺、油脂腺，再直入真皮及皮下，增加氧化壓力，摧毀酵素及非酵素養分，放出發炎介體或基因損傷，致嚴重影響脂肪、DNA及蛋白在皮膚的正常功能，皮膚於是會出現老化、發炎的症狀。

而經常接觸油煙的主婦，初期臉上可能會出現鼻邊色斑、粗皺紋、微血管擴張及臉膀黑點等，手腳摺位也會有濕疹、黑頭、毛囊炎的情況出現。更嚴重的是，長期接觸油煙的人士，更有引發食道癌及肺癌的風險。

要預防油煙對身體的傷害，葉榮根醫生指出煮食時要注意廚房通風，抽氣扇不可缺少，最好在爐頭上使用性能好、強勁的抽油煙機。同時，減少煎、炒、炸等的明火煮食，多用焗爐或微波爐。此外，使用電磁爐會比明火更好，因明火同時有碳排放的問題。

每當煮飯時，葉榮根醫生則建議可佩戴臉罩及穿上保護衣物等，減少皮膚直接暴露於油煙中。煮飯後洗面亦有助舒緩油煙的傷害，同時平常需多吃水果及蔬菜、多喝水、補充維他命E及C，不過就不建議敷面膜，因成份不明，亦可能會積聚不潔物。

研究：經常接觸油煙患肺癌風險高2.7倍

事實上，台灣的國家衛生研究院近日公布一項最新研究，女士下廚愈頻密、暴露於油煙致癌物的時間愈長，患肺癌風險愈高；對比甚少下廚的女性，患肺癌風險可高出2.7倍。另又發現，下廚時有沒有使用抽油煙機也是一大關鍵。有使用抽油煙機的女性，下廚期間有2/3時間開抽油煙機，患肺癌風險可減41%至63%。

此外，研究又分析食油對人體的影響，結果發現常用豬油煮食的女性，比起常用植物油煮食的女性，患肺癌風險增加92%。另外，如果每星期煎食物多於5日，患肺癌風險會增加53％，估計是因為高溫情況下，較容易產生大量油煙。是次研究結果早前也於國際期刊《科學報告》（Scientific Reports）發表。

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記者：吳梓楓