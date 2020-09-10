【高纖誤區】港媽自製黑麥麵包食到阿仔胃脹　營養師：腸胃不適續吃高纖食物恐加劇病情

▲ 是否適合選擇高纖食物，可能要視乎各人的腸胃狀況。

Shirley的飲食記錄上，一連兩日的早午晚三餐均出現黑麥麵包。她大呻因自己做的黑麥麵包，被老公及兒子嫌棄，她又不想浪費，惟有自己一個人吃光。

我苦笑︰「或者全麥麵包的粗糙質感，不是人人能接受吧！」

兒子一吃便說胃脹

她不忿地說︰「其實，也不僅是全麥麵包，每當想給他們預備麥片、糙米飯、藜麥、番薯等高纖食物時，尤其兒子的胃口總不十分好，只吃少許便說飽了，我著他多吃一點，他就按著胃部說胃脹。」

我點點頭說︰「我也明白你的用心，全麥食物纖維量高，營養價值亦較高；但是否適合選擇高纖食物，可能要視乎各人的腸胃狀況。」

我問她，兒子平日的食欲如何？

纖維膨脹易感覺飽脹

她回應︰「其實吃白飯、粉麵、白麵包的話，他胃口也不錯，所以我認為他只是不喜歡全麥食物吧！」

我解釋︰「食物纖維本身不被人體腸道消化吸收，當它進入大腸後，會經由大腸內的細菌將其分解發酵，過程中因會產生氣體，令人有打嗝、放屁、或胃氣脹的情況；加上纖維在腸道吸收水份後會膨脹，因而容易令人感覺飽脹，雖然可有助延長飽肚感，但對於孩子或是體重過輕的人士，反會影響他們的食欲。」

Shirley認真想了一會，問︰「意思我其實不用刻意預備全麥包、糙米飯？」

▲ 註冊營養師周詠苑指出，若排便正常沒便秘情況，毋須刻意攝取更多纖維。圖為糙米藜麥飯。（iStock圖片）

無便秘毋須刻意多吃纖維

「若孩子平日有進食充夠蔬菜水果的習慣，並多喝清水，排便正常沒便秘情況，毋須刻意攝取更多纖維；相反，若經常有便秘的問題，就要留意是否蔬菜水果的分量不足。」我再補充︰「如孩子遇上腸胃不適，如肚瀉、胃痛、胃氣脹等，就更要避免進食高纖食物，以免加劇病情。」

Shirley歎了一口氣，說道︰「那我可不用再花時間做黑麥麵包了……」

我笑她︰「但似乎黑麥麵包最適合你減磅呢！」我指着她的飲食記錄說︰「你看！這兩天你多吃了黑麥麵包，三餐之間亦不曾出現任何餅乾零食呢！」

撰文：周詠苑（註冊營養師）