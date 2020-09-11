【2020最新】豉油含食用色素E150c可產生致癌物　15款不含色素0添加豉油名單

▲ 15款不含色素、真正0添加豉油名單。

豉油乃家家戶戶必備的調味料，不過豉油會添加了色素以增加顏色強度。消委會曾指出部分醬油所用的醬色III（E150c）、醬色IV（E150d）在製造過程中，因銨類化合物與碳水化合物在高溫高壓下反應，可能產生污染物4-甲基咪唑，而這污染物被世衛列為2B級致癌物。經老鼠實驗，長期進食過量的4-甲基咪唑會致癌，但世衛聯合食物添加劑專家委員會指一般食用份量不會對人類造成健康問題。

真正0添加豉油

除了色素外，其實不少豉油都添加了增味劑、防腐劑等，讓原本可以純天然製造的豉油，添加了其他成份。TOPick再於2020年檢視市面常見豉油，找出15款不含色素、真正0添加的豉油名單：

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加拿大註冊營養師曾欣欣曾接受TOPick訪問時指，釀造天然豉油只有4種主要成分，包括大豆（黃豆）、鹽、水及小麥粉，不含添加化學成分。

她提到，豉油的鮮味在於大豆，而不是鹽：

當留意成分標籤時，大豆排序比鹽較前，表示豉油中大豆比鹽多，是一支較好的豉油。

消委會指，焦糖色素即醬色，是深棕色至黑色並有焦糖氣味的液體或固體，可使食品呈棕褐色。其中，醬色III（E150c）和IV（150d）在製造過程中，因銨類化合物與碳水化合物在高溫高壓下反應，可能產生污染物4-甲基咪唑（4-MEI）。

生物科技檢測公司水中銀曾檢測市面上47款常見醬油，約1成樣本發現超標急性毒，長期食用恐引致心血管疾病、骨骼異常發育等問題。19款不含黄曲霉毒素豉油請睇：【下一頁】

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責任編輯：楊宛茜