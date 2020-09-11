【反黑路人甲】多情細倫封「現代韋小寶」　王浩信與4女糾纏終情歸何處？　

▲ 王浩信所飾演的張細倫在《反黑路人甲》豔福無邊。

TVB劇《反黑路人甲》下周大結局，王浩信在《反黑路人甲》所飾演的張細倫可說豔福無邊，周旋在「莊明麗」高海寧、「Madam Koo」馮盈盈、「水姐」蔣家旻和「蘇芷珊」湯怡之中，堪稱是「現代韋小寶」，不過究竟細倫最後情歸何處？

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「莊明麗」高海寧

▲ 莊明麗曾生擒細倫。（《反黑路人甲》截圖）

熱愛演戲的張細倫早已視莊明麗為偶像，他對明麗的感情只有友情而非愛情。

縱然細倫在明麗的威脅下開記者會認愛，但也不過是有名無實的男女朋友關係。

後來，明麗把心一橫以性感造型色誘細倫卻失敗而回，細倫更謊稱自己是同性戀者藉此拒絕明麗，細倫與明麗應不會再有進一步的感情發展。

不過明麗對細倫十分有義氣，之後劇情講細倫知道榮章（石修飾）可疑，於是勸服明麗原諒自己，並要求她幫忙接近榮章，而她答應了細倫。

「Madam Koo」馮盈盈

▲ 整個臥底行動因Madam Koo開始。（IG圖片）

張細倫與Madam Koo從開始至今都是臥底與操控員的關係，不過隨着二人相處的機會愈來愈多，Madam Koo在不知不覺間對細倫暗生情愫，惟細倫向來對愛情敏感度不足，因而未有察覺對方正在暗戀自己。

Madam Koo一直知道細倫桃花旺盛，身邊不乏喜歡他的女人，內心在妒忌卻未有任何行動表達愛意。二人之後將互相要脅對方，似乎難以有進一步的發展。

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「水姐」蔣家旻

▲ 水姐愛得義無反顧。（《反黑路人甲》截圖）

愛恨分明的水姐起初打算以長腿功勢色誘細倫，不過她不但未有令細倫愛上自己，更對細倫死心塌地，不惜為他背叛喪鐘。

義字當頭的細倫視水姐為江湖朋友，水姐受傷時會感到擔心並給予慰問，但二人的感情卻止於友誼。

其後的劇情更講述細倫親手活埋水姐，似乎黑化後的細倫心狠手辣，未有念及昔日的情誼。

「蘇芷珊」湯怡

▲ 芷珊和細倫像初戀。（《反黑路人甲》截圖）

細倫與芷珊早已發生「一夜情」，二人的情緣早已種在芷珊心中。

作為晨爺女兒的芷珊一直多次幫助細倫，而細倫也曾為了陪伴芷珊而故意犯罪入獄，更於獄中唱歌給芷珊聽。細倫與高彬的「同性戀情」一度成為四聯幫各大佬拉走細倫之用，芷珊為救細倫甘願與他拍攝接吻照片，且對外承認二人的戀情。

芷珊身邊的同事Calvin一直力追她，不過心儀細倫的芷珊雖然與Calvin約會，但二人未正式拍拖。

可是在下周一（9月14日）劇情講高彬（張振朗飾）為配合晨爺（姜大衛飾），栽贓誣蔑細倫偷取晨爺貨物，怎料在叔父大會上，貨物不翼而飛。而芷珊找細倫問個明白，細倫無奈說違心話傷透芷珊。究竟二人會否因此未能成眷屬？

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