【四叔退休】在任逾48年李兆基因年事已高　將退任新地副主席

▲ 李兆基因年事已高，將不會在11月舉行的股東周年大會上尋求連任。(資料圖片)

新鴻基地產宣布，現年92歲的李兆基知會公司，因年事已高，將在11月舉行的股東周年大會上退任公司非執行董事及終止出任董事局副主席，梁櫸涇也將退任公司獨立非執行董事。

新地表示，李兆基於1972年上市時便一直出任公司董事局副主席，服務至今超過48年。他卓越的領導才能、超過60年的行業經驗，以及其予集團的寶貴意見及貢獻， 讓集團奠定穩健基礎，並得以持續發展。董事局對李兆基及梁櫸涇的不懈的支持和提供卓越的服務，以及為集團的成就所作出的寶貴貢獻表示感謝。

公告指，李兆基是新地創辦人郭得勝的緊密業務夥伴，自1972年上市起出任集團副主席，至今超過48年。

人稱的「四叔」李兆基去年已宣告退休，不再擔任恒基地產（0012）及煤氣（0003）主席，交棒予兩名兒子李家傑及李家誠出任兩家公司聯席主席。其幼子李家誠曾在6月受訪時形容，父親身體狀況「好好，很開心，每日都可與孫仔、孫女玩」，又透露疫情下孫仔及孫女有更多時間與爺爺玩耍。李家誠當時又稱李兆基非常關心公司業務，若公司有大事，都會與他商量及討論。

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責任編輯：蘇文軒