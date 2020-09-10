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【獨居長者】83歲余慕蓮肺纖維化入院　魚毛姐留醫8日回家：不敢落街

娛樂 17:48 2020/09/10

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熱門 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

余慕蓮留院8天後已經出院。

現年83歲的資深演員余慕蓮，早於數月患上耳石症，因耳石移位隨時暈倒，上月「魚毛姐」余慕蓮並因為咳嗽不適：須入院留醫，一度擔心感染新冠肺炎，後來被診斷為肺纖維化，但仍要留院接受治療。

現時獨居的余慕蓮，早前因耳石移位常致暈眩，雖尋遍中西醫仍未能醫治，近日疫情下「魚毛姐」需經常在家臥床休息。

早前有指余慕蓮因咳嗽，感呼吸不適而送院，魚毛姐向傳媒表示，上月被醫生診斷患了肺纖維化，需留院8日接受治療，幸而現在已康復出院回家，她並會靜心休養，安心留家養病。

余慕蓮表示自己現已出院留家休養。（取自facebook）

【東張西望】83歲余慕蓮受耳患困擾多次暈倒　魚毛姐盼早日健復再演戲

余慕蓮向傳媒稱但上月因感咳嗽而呼吸不順，才去求醫，不清楚為會染上肺纖維化。

本來余慕蓮有一位外傭照顧日常生活，但早前該外傭已離職，新的傭人未請到，因此她要照顧自己起居，幸而有好心朋友隔日上她的家為其煮飯，而她因為生病加上疫情，未能出街。

近年已減少許多幕前演出的余慕蓮，早前網上曾流傳因她患耳石症，需要演藝人協會籌款為其聘印傭，以照料其日常生活。

其實經濟狀況正常的余慕蓮，為免被騙徒有機可乘，已透過演藝人協會發聲明澄事此事。

《東張西望》曾派員探訪余慕蓮。

肺纖維化成因

余慕蓮承認近年因耳石症身體不適，但已自費僱用印傭，至於流傳她因把退休金捐贈到貴州興建學校，致現時生活拮据，她也澄清當年只是將部份退休金捐建學校，現時自己經濟狀況尚好，並感謝各界關心。

余慕蓮患上的肺纖維化，據資料指成因是肺臟受到損傷後，自然出現的結疤現象。但若肺部傷害時間過長，或是破壞的面積過大，可導致肺臟組織硬化，並逐漸喪失功能，故「魚毛姐」也要多保重身體。

更多矚目綠葉王報道：https://bit.ly/2Le3nkM

撰文 : TOPicl柴犬出動

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