【景點重開】昂坪360纜車9月11日重開港人來回門票享8折　車廂限坐4人

▲ 昂坪360纜車9月11日重開，港人購買來回門票可享8折。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情緩和，本港旅遊景點陸續重開。昂坪360今日（10日）宣布，昂坪纜車服務將於明日（11日）起恢復服務，每日營運時間為上午10時至下午6時，但昂坪市集的「與佛同行」及「360動感影院」室內景點將繼續暫停開放。

昂坪360指，明日起至今年11月15日期間，香港居民於昂坪360東涌纜車站售票處、昂坪纜車站售票處或昂坪360官方網站購買任何來回纜車門票，即可享有8折優惠。已於網上購票或現場購票之賓客須在到訪當天親身於東涌纜車站售票處或昂坪纜車站售票處出示香港身分證正本核實身分，亦可享有優惠。

▲ 昂坪360最新纜車門票優惠。（昂坪360官網截圖）

天際100香港觀景台亦會於明日重新開放，小童可免費入場，成人門票亦買一送一，詳情即看：【下一頁】。

香港摩天輪也會在明日重開，車廂上限4人，不設訪客共享，詳情即看：【下一頁】。

為確保同事及遊人健康安全，昂坪360纜車服務會實施一系列防疫措施，包括：

每個車廂建議載限坐4人，必須是同行親友

每日設載客名額，額滿即止

每組人客下車後，清潔人員會立即以1:99漂白水消毒清潔車廂，適當地調節纜車車速

所有乘客於票務大堂、候車區等公眾地方，以及纜車車廂內，均必須佩戴口罩

職員會為每名乘客量體溫，東涌及昂坪月台的排隊空間亦會加闊，保持空氣流通

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記者：陳曉瑩