因應疫情轉趨穩定　政府下周二起全面恢復公共服務

▲ 政府全面恢復公共服務。(資料圖片)

政府今日(10日)宣布，因應疫情最新發展，由下周二(15日)起政府部門將會在實施社交距離和感染控制措施的前提下，全面恢復正常公共服務。



政府指，疫情自本月以來漸趨穩定，考慮到社會運作的需要，政府部門會恢復正常公共服務。個別政策局和部門或需要時間部署人手和物資，以及遵守防疫規例，或會稍後才能恢復部分服務。有關部門會就其最新服務安排的詳情另行作出公布。



為了減少人流和社交接觸，各政策局和部門會在恢復提供公共服務的同時，繼續採取針對性措施，例如實施彈性上班時間以減少在繁忙時間使用公共交通工具的人員；盡可能舉行視像會議以減少面見會議；在員工之間或員工和公眾之間保持距離或裝設間隔等。在恢復公共服務的初期，可能會有較多市民需要各項服務，輪候時間可能會較長，或需要更長時間才能完成處理申請，希望市民諒解。



政府呼籲有需要的市民繼續利用郵寄、投遞箱或網上服務等方法，以獲得所需服務；假如必須前往政府大樓或辦事處，則必須一直佩戴口罩，並遵從相關部門實施的防疫措施，包括體溫檢測和人流控制安排。

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責任編輯：蘇文軒