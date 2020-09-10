【新冠肺炎】牛津大學疫苗現副作用　徐德義未有透露有否與涉事藥廠簽協議

▲ （陳靜儀攝）

早前英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）聯同牛津大學合作研發的新冠肺炎疫苗，因一名接受測試人士疑似出現嚴重副作用，宣布暫停第三階段測試。食衞局副局長徐德義表示知悉有關情況，認為於疫苗嚴謹研發過程時有發生，惟未透露港府有否向涉及藥廠洽購新冠肺炎疫苗。

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食衞局副局長徐德義今日出席疫情記者會時，被問及港府有否向阿斯利康藥廠洽購新冠肺炎疫苗。徐德義指，昨日知悉該藥廠進行第三期臨床測試期間，出現有懷疑臨床病徵個案，解釋第三期臨床測試屬大型藥物研究，是進入市場前的必經過程，如出現疑似副作用需要暫停，需尋求第三方專家評核現象，並確認是否與疫苗有關，形容屬嚴謹疫苗研發的標準過程。

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他又指，港府以雙管齊下方法訂購新冠肺炎疫情，包括參與COVAX機制，而機制可予適時、有效率協助不同藥廠，作龐大數量疫苗研發及分銷到不同國家，協助各國有能力處理及停止疫情傳播，港府亦已於9月4日已提交意向書。

徐德義補充，COVAX機制計劃各每個參與國家提供2成人口疫苗，不過最後本港可獲分發多少仍都未可準確，需視乎最後參與國家數目、資金多少，最後才會知道。

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他稱，港府已與數間有研發新冠疫苗的藥廠協議，惟屬保密協議，不便透露細節，強調兩邊過程亦進行當中，衞生署轄下科學委員會會檢視科研及實證數據，並密切及盡快與政府分析，再做下一步決定。

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記者：陳正怡