母涉教唆兒子搶劫雀友 官指「害咗其他人嘅仔」

▲ 48歲母親涉教唆兒子等人搶劫雀友，早前於區域法院認罪，6名被告求情後押後判刑。(資料圖片)

48歲婦人竹戰敗北後，指使當時年僅14歲兒子及兒子數名14至20歲的朋友，糾黨搶劫嬴錢的麻雀腳，婦人與兒子等5名青年早前分別於區域法院承認及經審訊後被裁定搶劫等罪成，案件今（10日）移師沙田裁判法院處理。代表律師求情指，婦人感到「害咗個仔」，無法原諒自己，更覺得生不如死。暫委法官聞言即指，「佢唔單止害咗自己個仔，仲有其他人嘅仔。」



48歲婦人周愛秀的代表大律師今求情時指，周出身悲慘，早年與丈夫結婚後後誕下兩名兒子，惟丈夫是長期病患，無法長時間工作，周因此獨力賺錢養大兩名兒子，事發後她感到自己「害咗個仔」，無法原諒自己，更感到生不如死。周現時已被還押逾20個月，對犯案感到非常後悔，她除了承認自己的過錯外，亦想告訴兒子以後如何做人。



法官聞言即指，周的想法太狹窄，，「佢唔單止害咗自己個仔，仲有其他人嘅仔」。辯方續指，周事後回想自己突然大膽犯案亦感到震驚，強調今次只是單一事件，與其性格不符。



周的兒子現年16歲為案中次被告，早前已承認控罪，代表律師求情指，案發前次被告於胞兄介紹下接觸電競運動，亦多次在國際比賽中奪冠，因此獲得內地及台灣公司招聘，由於沉迷電競，因此缺少睡眠，漸漸發展成逃學，並在籃球場結交損友。辯方指次被告於案中負責「睇水」，角色較輕微。法官聽罷各人求情後，分別將判刑押後至9月16日及25日。

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記者：楊詠渝

