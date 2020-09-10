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【施政報告】建制六功能組別議員晤林鄭提建議　陳健波促盡快全面通關

政治 18:00 2020/09/10

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六名建制派功能組別的立法會議員，與特首林鄭月娥會面，就施政報告表達意見。（謝偉銓提供圖片）

新一份施政報告將於10月14日發表，六名建制派功能組別的立法會議員，於今日中午會見特首林鄭月娥表達意見。保險界陳健波提出多項支援保險業界建議，包括研究國內客戶可透過電子平台投保、增撥資源發展保險科技。他又促政府盡快研究全面通關，做好「健康碼」，爭取每日有足夠名額往來兩地。

陳健波表示，香港經濟受社會動亂、疫情先後打擊，保險機構或保險中介均苦苦經營。他認為，香港需為重振經濟做好準備，建議政府及早通關，同時做好「健康碼」工作，爭取每日有足夠名額往來；以及用稅務優惠或便利營商的政策，爭取美國上市內地企業回流香港。
 
建議政府繼續「開倉賑災」外，陳健波亦認為需節約開支，如減省各政府部門不必要的開支，盡力避免浪費公帑。

【施政報告】民建聯倡全民派發5000元以上現金支援

至於建築、測量、都市規劃及園境界謝偉銓，則提出22項建議。他指，私營市場因疫情及經濟不景收縮下，政府更不能「閂水喉」，應加大公共開支，如基建發展項目來刺激經濟，如加快落實優化海濱、改造公園等工程，增加業界工作量及就業機會。同時促政府加快落實8個優先增加土地供應選項，推動在閒置官地上興建過渡性房屋。

他同意政府凍結公務員編制，建議精簡程序、活用科技，提升公務員整體績效，並加強政策宣傳及與市民溝通，強化地區民政處及駐外辦事處的文宣角色。

此外，謝亦再次提出，政府應將今年預算案原定全民派錢1萬元的金額，加碼至2萬元，紓解民困。

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責任編輯：李淇

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