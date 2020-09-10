44歲男子非法管有象牙製品及原枝象牙　被判監2年

▲ 獲搜出的象牙製品及原枝象牙。（照片由漁護署提供）

漁護署去年於土瓜灣一工廈單位，搜出20公斤象牙製品及35公斤原枝象牙，惟未有相關管有許可證，一名44歲男子因非法管有象牙被捕，違反《保護瀕危動植物物種條例》，今日於區域法院被判監禁24個月。

案情指，該名44歲男子去年9月28日被漁護署於其土瓜灣一工廈單位內，搜出20公斤象牙製品及35公斤原枝象牙，惟該處所並無相關管有許可證。漁護署跟進調查後，檢控該名男子非法藏有《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄I列明物種。

被告男子今日於區域法院被判罪名成立，法庭以36個月為量刑起點，因其認罪扣減三分一刑期後，判被告監禁24個月。

署方提醒，象牙屬《公約》附錄I列明物種，於香港受《條例》規管。根據《條例》，除「古董象牙」外，為商業目的而管有象牙須領有漁護署發出的管有許可證；任何人如非按照《條例》的規定而進出口或管有瀕危物種，均屬違法，最高可被判罰款1000萬元及監禁10年，有關物品亦會被充公。

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責任編輯：陳正怡