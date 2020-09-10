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建制派施政報告建議　民主黨借用為爭取留任文宣材料

政治 19:01 2020/09/10

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民主黨將建制派對施政報告的建議，改為自己的文宣。（民主黨Facebook圖片）

民建聯今日（10日）公布一堆施政報告的「願望清單」，包括開發郊野公園邊陲地，以及訂立網絡安全法例等。意想不到的是，民主派立即將建制派的清單，改為自己的文宣，用作說服支持者同意15名民主派立法會議員延任立法會1年的理由。

為了本月21日進行的去留民調，傾向留任的民主黨近來相當積極，頻出文宣解釋留任理據。例如數日前，民主黨印製的單張，便印上了流亡英國的前立法會議員羅冠聰肖像，並引用其對於國際社會對總辭的看法，惹來「抗爭派」不滿。

今日民主黨又再出招證明留守議會的價值。民主黨在社交平台列舉了民建聯和經民聯對施政報告的建議，包括落實健康碼、開發郊野公園邊陲地，及訂立網絡安全法例等。他們認為，一旦沒有民主派留守會議，這些建議便會輕易通過了。

事實上，民主黨幾日前也發表了類似的文宣，反問市民是否有心理準備接受？

不過，對於民主黨的文宣，不少支持者在網上表明支持留守，但並非所有人都「收貨」。有人留言稱，自己並不關心這些議題，不是因為這些議題不重要，而是認為如果政府要推行都阻止不了，讓民主黨不要再貼這類圖文。

到底參與民調的民主派議員，能否成功爭取到過半數支持者支持留任，料等到本月28日才有答案。

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撰文 : 傅流螢

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