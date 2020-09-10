【偷食人夫】朱智賢出軌「潛水」5個月後現身　上載行山照疑為復出試水溫

▲ 朱智賢「潛水」5個月後現身。

朱智賢（Ashley）在今年4月被踢爆背叛男友謝東閔，搭上有婦之夫黎振燁。形象由此插水的朱智賢被TVB停工，她亦幾乎在社交網絕跡，只偶爾在個人IG限時動態上載相片表達心情，但自己不出鏡。

▲ 朱智賢在個人社交平台上載行山照。

潛水5個月後，朱智賢終於在社交網現身，於個人IG上載新相，相中的她面露笑容，在山上眺望遠方，並寫「Hike till you drop」，似為復出試水溫。留言大多正面，似乎網民普遍對她支持。