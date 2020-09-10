【偷食人夫】朱智賢出軌「潛水」5個月後現身 上載行山照疑為復出試水溫 娛樂 19:02 2020/09/10 分享： 熱門 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告 ▲ 朱智賢「潛水」5個月後現身。 朱智賢（Ashley）在今年4月被踢爆背叛男友謝東閔，搭上有婦之夫黎振燁。形象由此插水的朱智賢被TVB停工，她亦幾乎在社交網絕跡，只偶爾在個人IG限時動態上載相片表達心情，但自己不出鏡。 ▲ 朱智賢在個人社交平台上載行山照。 潛水5個月後，朱智賢終於在社交網現身，於個人IG上載新相，相中的她面露笑容，在山上眺望遠方，並寫「Hike till you drop」，似為復出試水溫。留言大多正面，似乎網民普遍對她支持。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【過街英雄】森美盼細So從錯誤中改過 自爆被太太發現行為可疑即修心養性 09:51 2020/09/09 【過街英雄】森美盼細So從錯誤中改過 自爆被太太發現行為可疑即修心養性 【細So出軌】「阿B」爆細So濫交偷嗒節目參選者 Macy向蘇太道歉：感到抱歉 20:59 2020/09/03 【細So出軌】「阿B」爆細So濫交偷嗒節目參選者 Macy向蘇太道歉：感到抱歉 【細So出軌】Jelly被指曾跟細So發生性關係 疑似「小四」張紫語解釋不雅照流出原因 20:38 2020/09/04 【細So出軌】Jelly被指曾跟細So發生性關係 疑似「小四」張紫語解釋不雅照流出原因 朱智賢 黎振燁 謝東閔 出軌 婚外情 行山 東張西望 電視劇 演員 娛樂人物職業