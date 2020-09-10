港府延長1957年至1963年及1970年至1976年出生市民換智能身份證時間

▲ （經濟日報資料圖片）

智能身份證換領中心早前受疫情影響暫停服務，於上月底逐步恢復服務，惟早前受影響未可換證的1957年至1963年及1970年至1976年出生的市民，以及第六屆區議會議員，將獲保安局局長發出命令修訂換證安排時間表，分別延至9月26日、明年1月30日及4月30日；至於1973年至1976年間出生者的換證安排將另行公布。

入境處表示，受早前換證中心暫停服務影響，相關年齡組別市民或未能按早前公布換證時間表，申領新身份證，保安局局長已發出修訂命令，就1957年至1963年及1970年至1976年出生的市民，以及第六屆區議會議員換證安排作出修訂。

同時考慮換證中心未來或受疫情反覆影響，早前訂立1973年至1976年間出生的身份證持有人換證時間表將刪除，直至疫情漸趨穩定，保安局局長會再訂立相關出生年份的換證時間表；屆時，入境處會盡快透過不同渠道作出公布最新安排。

最新安排如下：

入境處發言人稱，相關的修訂命令將於2020年10月14日提交立法會，進行先訂立後審議的程序；又籲從未預約的人士應先登入網站，或使用入境處流動應用程式、致電24小時電話預約服務熱線2121 1234，預約辦理換證手續。申請人亦可於網上或流動應用程式預約時預先填寫表格，以減少輪候時間。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳正怡