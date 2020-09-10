聖保羅男女附小網上小一入學簡介會吸引近3,000人觀看　首輪面試改網上舉行

▲ 聖保羅男女中學附屬小學2021/22學年小一入學簡介會今（10日）以網上直播形式舉行，圖中為校長梁麗美。（網上截圖）

新冠肺炎疫情下，直資傳統名校聖保羅男女中學附屬小學的小一入學申請簡介會，今（10日）傍晚移師網上舉行，網上直播高峰期一度吸引近3,000人同步觀看。校方公布2021/22學年小一學額跟本學年相同，維持150個，下周一起接受網上報名，首輪面試在疫情下亦改為網上舉行，佔分較多的次輪面試則維持面對面形式，但有關安排將視乎疫情變化調整。

該校每年學費6.3萬元，將於下周一（14日）上午9時至下周五（18日）下午4時，接受網上報名。

校方在簡介會詳述網上申請流程，家長須於網上提交子女最近期的成績表副本，校方指如學生就讀的學校停課而未能提供，可提交上一學年的成績表副本，同時須提交其附有學生照片的幼稚園在學證明副本。

校方亦提醒家長如欲提交其他非必要的參考資料，不得超過2頁A4紙；報名前應準備信用卡作網上繳交50元行政費、確定電郵信箱及手提電話能正常運作，並預留約半小時填寫網上表格。

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校長梁麗美表示，所有申請學生均可獲安排首輪面試機會，疫情下首輪面試將改以網上方式，於10月中旬進行。校方將於10月上旬透過電郵通知申請人有關面試日期、時間及模式，並於面試進行前一周，與申請人進行測試，以確保評核能順利進行。

校方將甄選約300人進入次輪面試，於11月中旬至12月期間以面見形式進行，校方將因應疫情變化調整有關安排。屆時校長、副校長及主任均會面見申請人，校長亦會面見家長，了解其培育子女的理念、家校如何合作培育學生。

梁麗英表示，學校甄選準則主要視乎學生的溝通能力、專注力及待人接物態度等各方表現，強調重視學生「能專心，愛動腦，展童真」，「希望家長能夠多花時間陪伴子女成長，與他們相處，培育他們在禮貌、自理、自律、專心及動腦筋等方面有所增長」。

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面試將以廣東話進行，學生亦可以母語表達，而學生入學時，必須懂得閱讀中文及講廣東話。申請結果暫定於明年1月下旬以電郵公布。

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記者：馮琪雅