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【公審外傭】外傭躺沙發為地上BB餵奶　僱主嬲爆網上「公審」：挑戰我底線

親子 19:48 2020/09/10

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熱門 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

有僱主今日（10日）在網上控訴，其外傭竟在家躺在梳化上，幫同樣躺在地上的小朋友餵奶，行為讓她極為不滿。

本港不少家庭的父母因為需要工作的關係，所以都會習慣聘請外傭在家照顧小孩，然而外傭與僱主的矛盾時有發生。當中，有僱主今日（10日）在網上控訴，其外傭竟在家躺在梳化上，幫同樣躺在地上的小朋友餵奶，行為讓她極為不滿。

據事主今日在facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」，分享事發時的閉路電視片段顯示，該名涉事的外傭在家中照顧小朋友期間，竟一邊側身躺在沙發上，一邊手持奶樽向躺在地上的孩子餵奶，孩子當時的背部墊有枕頭。

另有片段顯示，孩子正站在沙發上玩放置在沙發後方的玩具，而外傭則躺坐在沙發上疑似睡着了。事主在帖文中表示：「個工人繼續挑戰我底線，佢咁樣湊我個女，大家覺得有無問題？」

帖文發布後，引起不少網民熱議，當中有不少網民表示外傭行為不能接受，更有留言表示要「即炒」。不過，另有部份網民認為外傭行為雖然有問題，但「出聲提醒就可以，無需要放上網公審」、又指外傭本身在家都有戴口罩，衞生意識算不錯。

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責任編輯:王明芳

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