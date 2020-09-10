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【賭王千金】何超盈家中大晒瘦身成果　自揭產後靠一個秘訣重現小蠻腰

娛樂 20:02 2020/09/10

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熱門 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

何超盈大晒塑身成績。

已故賭王何鴻燊四房千金、現年29歲的何超盈於去年懷孕期間，由一向纖瘦的身型突然「暴漲」約兩倍。誕女後，她有一段時間未修身，直到今年7月她現身父親何鴻燊的喪禮時，的體重開始回落。

到日前9月8日，超盈在個人IG更新限時動態上載短片，片中的她穿露腰裝為愛女「荷苞蛋」消毒玩具騷出修身成功的小蠻腰。

今天（9月10日），超盈在個人微博上載對比圖，兩張相打扮、甫士都是一樣，都是身穿運動裝在睇電視做運動，可是她的身形卻大不同。

【賭王千金】何超盈為愛女玩具消毒防疫　誕女1年修身成功曬V面+小蠻腰

超盈分享跳減肥舞的前後對比。（影片截圖）

超盈為愛女減肥

一張相信是她剛完BB所拍，超盈睇住電視做運動，當時仍虎背熊腰並有個「豪華臀」。

至於另一張相，是她減磅成功後的照片，起碼比修身前瘦了一個碼。

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超盈並配相解釋是為了愛女而減肥，寫道︰

懷孕時的我雖然辛苦，但我每天都很快樂。因為有她，生完小孩嘅媽媽，更加不容易，背後的努力，減肥的動力就是為了更健康的身體可以陪她走陪她跳，所以一直留在香港家里（裏），不願意錯過見證她的每一個第一次。所有媽媽辛苦了！加油！

從對比圖所見，超盈是看住韓國著名健身教練鄭多燕的健身片，而她就是靠跟鄭多燕的影片做運動而成功修身。

據悉，超盈每日會用1小時跳鄭多燕及HIIT高強度的健身片，日子有功，終於成功減肥。

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