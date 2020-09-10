【狗咬狗】女狗主與人爭執疑誤以狗繩勒死愛犬　松鼠狗吐血亡驗屍報告稱死於心臟病

▲ 涉事女狗主指，經過5個月警方終於撒銷對她的檢控，並指驗屍報告顯示狗隻死因與她當日行為無關。

本港一名女狗主今年4月拖着3隻犬隻到西貢獅子會附近散步時，任由其中一隻黑色貴婦狗咬傷其他狗主的愛犬後，不但沒有致歉，還與對方起爭執，其間她更激動地扯起狗繩，讓她的一隻松鼠狗一度凌空吊起18秒，最後不幸當場死亡。據《香港動物報》今日（10日）引述消息指，驗屍報告鑒定松鼠狗死因屬心臟病發，並非吊死，涉事女狗主將不被起訴。

松鼠狗身上沒被其他狗咬傷

據《香港動物報》引述消息人士指，死亡的松鼠狗經兩位漁護署法醫進行解剖後證實，牠的死因並非遭狗主吊死，而是心臟病發致死，而牠身上亦沒有被另一隻狗咬傷的痕跡。

報道指，警方徵詢法律意見後，沒有足夠證據提出檢控，遂最終決定不對涉事女狗主提出檢控。而涉事女狗主亦在facebook指，經過5個月，警方終於撒銷對她的檢控，並指驗屍報告顯示狗隻死因與她當日行為無關。

松鼠狗曾被凌空吊起約18秒

據早前報道，涉事女狗主今年4月13日拖着3隻犬隻在西貢獅子會附近的公園散步時，她的其中一隻黑色貴婦狗竟在公園追咬其他狗隻，惟她未有向對方狗主道歉，雙方因而互相指罵。

其間，涉事女狗主的黑色貴婦狗突然襲擊同行的松鼠狗，並咬向牠的頸部及頭部，並一直咬着不放，把松鼠狗壓在地上。涉事女狗主目睹自己的兩隻犬隻竟互相「狗咬狗」，於是拉扯狗繩嘗試制止，但松鼠狗因此一度被凌空吊起約18秒，直到貴婦狗終肯放開松鼠狗時，松鼠狗已雙眼無神，口吐鮮血，奄奄一息，倒在地上。

女狗主事後將責任全推到黑貴婦犬身上，更將貴婦狗帶往獸醫診所安樂死，更貼於facebook上，引起各界嘩然及憤怒。

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報道獲《香港動物報》搜轉載​​​​​​​

責任編輯 :吳梓楓