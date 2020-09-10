【林曉峰離婚】結束18年婚姻 林曉峰與康子妮被指已離婚

林曉峰（阿Lo）與康子妮驚爆離婚！現年49歲的林曉峰與43歲康子妮於2002年結婚，並育有兩子，分別現年17歲及15歲。

林曉峰與康子妮一直表現出夫妻感情要好，在去年更一同拍ViuTV真人騷《愛我嗎？愛你媽！》大晒恩愛。

可是今天晚上卻有媒體爆出二人在上星期已簽字離婚，而對於傳媒的追問，林曉峰沒有承認也沒有否認。

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據報道稱，兩人感情在去年年頭起出現問題，雖然林曉峰盡力挽救惜於是無補。而且並指，阿Lo於2014年購入逸瓏灣，康子妮父親亦有份出資，但一直只有阿Lo的名字，但於去年年底他已把這單位加了康子妮名字。

康子妮一直熱愛音樂，16歲已考獲鋼琴演奏級，後來升讀加拿大頂尖學府之一的多倫多大學修讀音樂系。在2002年，她與林曉峰結婚後不久便誕下大仔，令康子妮將重心放在家庭，當年林曉峰曾多次公開透露太太為家庭犧牲很多。

康子妮曾稱，從不覺得自己為家庭犧牲，因為照顧家庭和孩子的責任是雙向，比起犧牲和付出，她認為那更是一種選擇。康子妮亦感激林曉峰在自己需要投入工作時，也會放下手上的一切照顧家庭。

可是想不到二人婚姻卻只維持18年。阿Lo社交網已刪去所有跟康子妮的合照，只剩一張在2015年齊去看舞台劇於後台探班時的照片。