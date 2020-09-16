【環保膠袋】夫婦研發環保膠袋源頭減廢 放入80度熱水完全溶化

▲ 吳珈蔚（Devana）與法籍丈夫Flavien研發出環保膠袋。

膠袋在大自然的分解時間需要1000年，數字令人吃驚。本港一對夫婦，今年5月更以夫妻檔的方式推出「環保膠袋」，除了埋入堆填區時可被微生物降解外，也可以80度高溫熱水浸泡進行自然溶解，把一切歸零，不會有塑膠殘留。

吳珈蔚（Devana）表示，她與法籍丈夫希望可透過Invisible Bag這個產品，讓商戶、甚至大眾了解到「源頭減廢」的重要性，讓Invisible Bag不只是單純一個產品，更是一個愛護地球的綠色理念。

經熱水浸泡可自然溶解

吳珈蔚（Devana）與丈夫Flavien及另一名創辦人，今年成立新創公司Distinctive Action，今年5月並推出「環保膠袋」Invisible Bag，希望商戶以此取代傳統膠袋。Devana表示，Invisible Bag主要由聚乙烯醇(PVA)、植物澱粉、甘油及水製作，除了在埋入堆填區時可被微生物降解外，亦可以80度高溫熱水浸泡進行自然溶解，把一切歸零，不會有塑膠殘留。

Invisible Bag「可被水溶解」的構思看似神奇，但Devana指出其實PVA水溶性物料面世了已經有百年歷史，只是過去主要作為醫療用途，例如用作製成藥丸膠囊或醫用洗衣袋等。

Devana的丈夫Flavien自幼在法國鄉郊成長，十分熱愛大自然，即使其後來到香港發展，也繼續喜歡「遊山玩水」。受丈夫的影響，Devana開始喜歡上行山，兩人並會身體力行在家中進行垃圾分類，更雙雙成為素食者，為環保出力。

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曾遭大品牌公司質疑

Devana表示，最大的困難是客戶始終對Invisible Bag的效果半信半疑，加上成本又比傳統膠袋高，曾有大品牌公司查詢過後，最後還是決定用回傳統膠袋，Devana曾對自己的能力產生質疑及糾結，後來亦想通：

不能因為一人的拒絕，而放棄過去自己所有的努力！

事實上，有不少本地品牌及小店其實都支持背後的理念，而陸續使用Invisible Bag。從Distinctive Action官方網站可見，Invisible Bag目前共分2個款式，包括供商戶包裝貨品的Garment bag及供消費者使用的Shopping bag，兩者均以訂購200個起，Garment bag價錢每個約$1.5，而Shopping bag每個約$1.65，訂購數量愈多，價錢愈低。

Devana表示，Invisible Bag的出現希望可為小店除傳統膠袋外，提供多一個可讓地球持續發展的綠色選擇。談到未來的發展，她表示了解到Invisible Bag的水溶性特質，未必適合餐廳盛載熱食或飲料，因此她計劃與科研團隊商量，未來將研發可用作食物包裝的綠色包裝產品。她深信：

Invisible Bag雖非完美，但對商戶而言，至少是一個向客戶推廣綠色生活的選擇！

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記者:吳梓楓