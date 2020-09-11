菲莎研究所再評港為最自由經濟體　預告中央近年削港法治將減分

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加拿大自由市場智庫菲莎研究所（Fraser Institute）今（10日）發布了最新的年度《世界經濟自由度》報告，再次把香港評為全球最自由的經濟體，而5個評估大項中，本港在「國際貿易自由」及「監管」均排列首位。

不過，報告特別提到，其結果建基於2018年數據，而由去年至今年間，中央政府持續干預本港法治及港人權利，並頒下港版國安法，將降低本港於未來的分數，尤其於法制及產權的部分（Legal System and Property Rights）。港府回應重申，港版國安法不影響港人的合法權利和自由。

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港府今晚發稿指，歡迎菲沙研究所再次把香港評為全球最自由的經濟體，形容是「肯定香港一直以來堅定地建立一個自由經濟體及提供公平營商環境的決心」。

不過，報告特別提到，其結果建基於2018年數據，惟2019年至2020年間本港出現的反修例風波，以至其後引發的示威行動，伴隨著有時候的殘酷鎮壓 （brutal suppression），以及中央政府頒下港版國安法而帶來的無期徒刑，其明顯削弱港法治及產權，將降低本港於未來報告中的分數。

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港府回應則指，港在過去一年經歷社會動盪，良好的治安受到嚴重挑戰；警隊有責任採取合法措施以維持公共安全、公共秩序及保護市民生命及財產，直斥：

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港府又指，港安法不會影響港人的合法權利和自由（包括言論、新聞、出版、結社、集會、遊行、示威的自由）。而港安法第四條亦清楚確認並訂明有保護人權及基本自由的需要，並會予以遵從。而事實上，自港安法實施以來，已為恢復香港穩定帶來顯著效果，相信對本港重回正軌、保持長期繁榮穩定至關重要。

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港府重申，香港特區是中華人民共和國不可分離的部分，而中央政府亦一再表明會堅定不移地落實『一國兩制』政策，又指本港是粵港澳大灣區發展和「一帶一路」倡議中，既是推動者，亦是受惠者，將對長遠經濟發展充滿信心。



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記者：鄧凱文