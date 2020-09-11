【林曉峰離婚】有婦之夫黃翊被指介入阿Lo康子妮婚姻 曾邀女方拍MV演其病妻陳存正

▲ 曾邀康子妮拍MV飾演太太，黃翊被指介入林曉峰婚姻。

結婚18年的林曉峰（阿Lo）與康子妮，昨晚（9月10日）驚爆離婚消息。據指，阿Lo自去年初婚姻發生問題後，意圖挽回二人感情，可惜最後無果。此外卻竟有傳有婦之夫黃翊介入林曉峰與康子妮，原因是一直視黃翊為偶像的康子妮，於2018年獲邀任對方的MV女主角。

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▲ 一家四口聚天倫。（Facebook圖片）

黃翊被指是第三者

43歲的康子妮與49歲的林曉峰於2002年結婚，二人育有一對兒子林寶和林熙，二人多年來表現恩愛，卻於昨晚突然傳出離婚消息，並指婚姻早於去年初發生問題，阿Lo極力挽救，可惜康子妮去意已決，阿Lo昨晚開腔回應，感情太太完成其夢想跟他組織家庭。

隨即有媒體爆料，指導致二人離婚的主因，是現年52歲、因照顧病妻被指是愛妻號的歌手黃翊。

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▲ 康子妮跟黃翊合作表現興奮。（Facebook圖片）

黃翊與康子妮於2018年曾經合作，有指康子妮一直被對方手偶像，對於被邀請合作非常興奮，不時在社交網站上載合照。

當時剛復出樂壇的黃翊為太太寫歌《愛到底》表達愛意，特意邀請康子妮擔任該MV的女主角，當作是太太的「替身」，而康子妮與黃翊太太陳存正確實有幾分相似。後來黃翊舉行演唱會，亦有找來康子妮幫忙和音。

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▲ 多次分享二人合照。（Facebook圖片）

於大埔墟經營大牌檔生意的黃翊被傳媒追訪，他表示曾與康子妮合作，但過後二人再無聯絡，對於被指介入別人婚姻覺得不解。

問到會否擔心緋聞影響其愛妻號形象，黃翊則拒絕讚賞，又指自己一向「衰格」，笑言不知哪來的時間能夠發展婚外情，隨後便出門接太太返歸。

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黃翊於1990年代參加新秀而出道，人氣高企更曾跟王菲合唱，後來因為跟女歌手黃寶欣拍拖而被雪藏。後來戀上藝人陳存正，對方與他經歷低潮，甚至不介意未有名份便為他誕下兒子，現年14歲的兒子黃睿（Wesley）正就讀國際學校。

離開樂壇後，黃翊曾經試過出售T恤七年，再跟三家姐合作搞大排檔，於2017年在《流行經典50年》獻唱後復出，並推出了兩首個人單曲及舉行演唱會。與他同甘共苦的太太一起經歷過艱苦日子後，不幸於2010年患上腎病，需要長期到醫院洗賢，黃翊不離不棄照顧太太，更曾揚言願意捐腎予對方。

今次黃翊被指介入林曉峰與康子妮婚姻，相信屬無辜。

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