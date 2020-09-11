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【離譜媽媽】1周大男嬰遭放入購物袋帶出街　6孩媽媽辯稱︰我無BB車

兒童健康 10:25 2020/09/11

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一名烏克蘭媽媽在炎夏把一周大的兒子用厚外套包裹，並放入購買袋內帶出街。

父母是孩子最重要的人，尤其嬰幼兒特別需要父母的保護。烏克蘭卻有一位媽媽，在炎夏把一周大的兒子用厚外套包裹，並放入購物袋內帶出街，途人聽到嬰兒哭聲才揭發事件，媽媽卻稱「我無BB車」，更強調男嬰還活著。

途人聽喊聲揭發事件

據英國《每日郵報》報道，這名29歲的烏克蘭媽媽上周三（2日）在首都基輔的街上被途人發現行為怪異，當時她孭著一個手袋，右手提著大包小包的膠袋，左手拿著一個環保袋。她在街上走來走去，對著購物袋唱搖籃曲。有途人跟著她查看，然後聽到有嬰兒在哭。

途人意識到哭聲來自她的購物袋，於是走近問她，「可否看看你的購物袋」。她一口拒絕，並急步離開。途人擔心嬰兒會出事，因此報警求助。

從網民拍攝到的影片可見，警員到場後截停了這名母親，要求她打開購物袋作檢查，確定袋中有一個嬰兒，於是警員趕緊把男嬰從購物袋抱出來。媽媽在旁不斷跟警察說：

別管他（嬰兒），他還活著，沒事的。

30度炎夏厚衫包BB

途人及拍片者紛紛擔心孩子的健康，有婦女表示：

BB可能會在袋中窒息死。

孩子被包裹在一件冬季外套中，他全身都濕透了。

事發時氣溫為30度，警員將男嬰放在汽車的後座上，並召喚救護車，將他送往醫院接受檢查。

後來，這位媽媽向警員解釋，因為她沒有嬰兒車，才把兒子放進購物袋內。經調查後，原來她是一位6個孩子的媽媽，最近從敖德薩來到基輔，希望找到工作。不過，她因沒履行父母職責而面臨罰款。

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責任編輯︰王明芳

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