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【慈善義賣】海港城聯乘OMY期間限定店　紙上遊世界做善事支援貧困兒童

休閒 10:59 2020/09/11

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熱門 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

免費填色體驗區，可在巨型畫筆前打卡、以及在鉛筆小屋或畫筆枱上即席揮毫！。（海港城提供）

每個小朋友都必定玩過填色、塗鴉，藉不同顏色、形狀、大小來認識世界的事物，也發揮天馬行空的想像力。但填色不只是小朋友的專利，現正於海港城開設的期間限定店，便引入巴黎創意生活品牌OMY，讓大家體驗填色的樂趣。

OMY由巴黎插畫設計師創作。（海港城提供）

OMY由巴黎插畫設計師創作，作品擅長以黑白線條和卡通手法繪畫世界各地地圖，同時加入該地方的地標及文化特色，不同年齡層都可在當中發掘到趣味！香港期間限定店將推出過百款由法國直送的OMY產品，除了不同大小的卡通版城市地圖或主題填色畫紙外，更有不同種類的填色筆及益智遊戲等。在疫情中讓大家於畫紙上遨遊世界。

3D版填色冊，最適合小朋友。（海港城提供）

當中更有獨家發售的最新香港地圖，描繪維港兩岸及大嶼山的地標如機場、郵輪碼頭、天壇大佛及「海運觀點」觀景台；同時將香港的獨有文化及飲食特色融入其中，如天星小輪、賽馬、電車、麻雀、點心及蛋撻等。

此外，海港城亦聯乘OMY推出「限量版多用途小布袋」，作慈善義賣，售價為$110，為小黃花慈善教育基金籌款，支援貧困兒童接受合適的教育，收益將全數捐出，店內的其他產品亦會於扣除成本後撥捐予基金。

「世界地圖」的主題有「機場登機閘口」打卡，體驗在維港旁登機滋味。（海港城提供）

而為配合是次遊歷世界的主題，更可用指定外幣以現金付款，如歐羅、日圓及英鎊等，不設找續，餘額將撥捐予基金，就像每次去旅行後回程時會捐出剩下的零錢。
 
期間限定店及填色體驗區

日期：即日至10月11日

時間：12nn-8:30pm

地點：海港城港威商場大堂II、海港城海運大廈地下中庭

記者：May Lee

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