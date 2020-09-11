綜合電子收款方案 商界社福界輕鬆轉型

近年電子交易愈趨普及，除了消費者喜歡使用以減少攜帶現金引起的不便外，各大商戶亦樂於配合，藉此省卻找續、對賬，甚至被竊的麻煩。不過，現時市面上林林總總的電子交易平台，商戶想要一個綜合收款方案減輕營運負擔，同時滿足消費者的喜好和期望，應該從何入手？中銀香港的BoC Bill綜合收款服務（BoC Bill）正好符合大家需要。

滿足大小業務需要 各式方案任君選擇

由於本港超過9成企業為中小型企業，而他們的業務類型十分多元，想要一種綜合收款方案滿足一眾企業似乎難以實現。不過，中銀香港的BoC Bill卻提供完善的方案供各商戶選擇！

BoC Bill設有不同的收款方案，例如適合實體店商戶使用的智能終端機，可支援Visa、MasterCard、銀聯卡、八達通、Apple Pay、Google Pay、 BoC Pay、銀聯雲閃付、WeChat Pay、Alipay，以及轉數快等收款服務，而且還可跟商戶現有的收款系統銜接，減省轉換系統的開支和不便。

假如商戶不想安裝智能終端機，亦可選擇BoC Bill App，商戶毋須安裝任何收款設備或連接專綫，只需一部智能電話或平板電腦便可免費安裝，在店舖或場外展銷作QR Code電子收款。而配合近年網購愈來愈為人所接受，商戶更可利用BoC Bill App自製QR Code圖像，然後經WhatsApp、WeChat或電郵傳送予客戶，或放上網頁或Facebook、Instagram等社交平台供客戶作付款之用。

自製QR Code圖像 助社福機構網上募捐

其實BoC Bill除可滿足實體店、Pop-up店、展覽、戶外展銷或網店商戶外，對於社福機構營運者亦同樣適管用！因為受疫情影響，無論是NGO或社會企業均難以透過傳統方式，例如舉辦賣旗、街頭募捐及義賣等慈善活動籌集營運資金；加上經濟不景令個人捐款減少，對相關機構的營運無疑是雪上加霜。

由於面對面籌款方式受阻，不少社福機構開始轉以網上籌款，但由於經費及技術所限，部分中小型社福機構要成功轉型並非易事，而BoC Bill正好為他們提供便捷的途徑作數碼轉型，社福機構可透過「捐款易」平台讓捐贈者可以BoC Pay、銀聯雲閃付、Alipay、WeChat Pay及FPS捐款，而且平台可提供電子收據予捐贈者存檔。從此，公眾亦不再受地域和時間限制，隨時隨地都可以捐款行善，幫助有需要的人。

中銀香港於過去數月便曾與多間社福機構合作，透過BoC Bill「捐款易」平台助他們在活動中籌集捐款。而近日中銀香港更與東華三院進行配對捐款活動，由即日至9月25日，大家只要透過BoC Bill「捐款易」平台使用BoC Pay、支付寶香港、微信支付、轉數快及雲閃付二維碼QR支付方式捐款，中銀信用卡將額外贊助總捐款的一半金額予東華三院。想知道BoC Bill有幾方便兼想做善事？立即click入去行動啦：

https://www.tungwah.org.hk/fund-raising-news/東華三院賣旗日2020-26-8-2020/

有關BoC Bill的簡介和申請方法，可瀏覽：https://www.bochk.com/tc/more/ebanking/merchant.html

更多查詢：（電話）2853 8702 （電郵）mcs@bochk.com

（特約）