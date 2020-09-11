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【全民檢測】約153萬人接受採樣　聶德權對檢測數字感可喜

社會 10:30 2020/09/11

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聶德權對檢測數字感到可喜。（資料圖片）

普及社區檢測計劃踏入第11日，截至今早（11日）8時半，累計有約153萬人接受採樣，其中131.3萬人是透過網上預約系統登記檢測。公務員事務局局長聶德權表示對有關數字感到可喜，認為計劃可有助找出隱形患者，盡早結束疫情。

聶德權今早接受電台訪問時指，昨日約有10萬人採樣，當中有53%並無預約，但整體運作暢順。截至今早8時半，累計有約153萬人接受採樣，其中131.3萬人是透過網上預約系統登記檢測；另至今共接獲273宗個人資料被登記個案，當中151宗懷疑涉及盜用他人資料，已轉交警方跟進。

他對逾過百萬人已接受檢測感到可喜，惟難以預計最終有多少人參與計劃，而延長計劃是認為部分地區的市民對檢測仍有一定需求，故延長57個檢測中心的服務。另外，當局日後仍會繼續為高危及特定群組做檢測，若可加強檢測找出可能確診者，就可避免疫情爆發及擴散，屆時關閉場所及保持社交距離等措施就不會太強。

了解更多有關普及社區檢測的預約及採樣方法，即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩

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