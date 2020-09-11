【林曉峰離婚】林曉峰兩度發文為康子妮護航　回首18年婚姻路：我同你冇仇冇恨

▲ 林曉峰的離婚後IG為康子妮護航。

49歲的阿Lo林曉峰與43歲康子妮驚爆結束18年婚姻，夫婦一直表現恩愛，去年更一同拍ViuTV真人騷《愛我嗎？愛你媽！》大晒甜蜜，因此離婚消息震撼不少人。林曉峰康子妮離婚消息傳出後，阿Lo在IG兩度發文保護康子妮，感激前妻成全了自己。

▲ 林曉峰康子妮此情不再。（網上圖片）

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再度為前妻護航

離婚消息傳出後，外界不斷推測二人離婚的理由，更指出有第三者介入婚姻的傳聞，不過阿Lo和子妮未有回應。而林曉峰昨晚已就離婚一事發文，表示跟康子妮從02年結婚，大家一直為家庭付出，而康子妮亦為他完成了成家立室的夢想：「如果大家能找到自己開心快樂，所有人都應該好好尋找。」

今日（9月11日）凌晨阿Lo再在IG發文，間接否認外間的種種傳聞，認為二人都明白分開是彼此間最好的決定。

阿Lo全文內容如下。

我同你 @ukelily 冇仇冇恨就好

何須理會他人指指點點

只有我同你 @ukelily 明白 呢個係對大家最好嘅決定

@ukelily 你已經付出所有 以後為自己理想努力向前

再難聽嘅説話都可能會出自人哋嘅口 只要你、我及真正愛護我哋嘅人安好 就天下太平😊

希望世人都有包容 唔好人損不利己❤️

希望疫情早日退去 一切回復正常

祝福大家 一切順利

圈內好友強尼在IG表示：「願安好」，ViuTV藝人小占也留言：「祝福你地安好🙏」。

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阿Lo的愛情觀

去年，阿Lo和康子妮一同接拍ViuTV真人騷《愛我嗎？愛你媽！》，阿Lo對於十多年沒主持的康子妮非常照顧，當時阿Lo接受媒體訪問時表示節目令彼此重捨新鮮感。

▲ 阿Lo感激康子妮成就自己。（經濟日報照片）

曾自責疏忽照顧康子妮

阿Lo亦不止一次表示康子妮是自己生活中最重要的女人，和康子妮結婚更有夢想成真的感覺。阿Lo直言自己是需要愛的人一切，明白有時會令對方辛苦。

阿Lo非常感激康子妮在過去十多年把自己奉獻給一起建立的家庭，使他擁有一個完整的家。當孩子長大，康子妮也重捨自己的興趣，算是回饋對方自私了十多年。

▲ 康子妮為家庭付出很多。（經濟日報圖片）

婚姻中共度患難十多年，林曉峰曾自疚因工作疏忽了太太。康子妮有次臉部被細菌感染，醫生說如果遲一天入醫院，細菌入腦，她就會沒命。

林曉峰又曾為《歲月友情》巡迴演唱會去上海演出，途中獲同事告知太太工作時從台上跌了下來。他當時很自責為何不在她身邊。他感慨：「過了一段時間，我明白，有些事情要發生，你是沒法改變的，只能夠盡量做好一些罷了！」

正如阿Lo在離婚的發文提及：「我希望結婚、生小朋友、成立自己的家庭，是康子妮幫我完成我的夢想，是她成全了我。世界仍然紛亂，如果能找到自己開心快樂，所有人都應該好好尋找。」

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